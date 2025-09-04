Así se dividen la región y el mundo ante el ataque de EE.UU. en el Caribe: entre apoyos, dudas y cuestionamientos

Por Anabella Gonzalez, CNN en Español

En las últimas horas, varios países reaccionaron al ataque de Estados Unidos contra una presunta embarcación de drogas que, según asegura el Gobierno de Donald Trump, está vinculada a la banda criminal Tren de Aragua. Líderes de América Latina y también de Europa manifestaron su aprobación en algunos casos y, en otros, plantean sus dudas o lo cuestionaron con firmeza.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, puso en duda la operación de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela.

“Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo”, opinó Petro en su cuenta de X.

“Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, afirmó.

En palabras de Petro, el ataque contra la embarcación viola el principio universal de proporcionalidad de la fuerza y ​​resulta en asesinato.

El presidente Donald Trump defendió el miércoles el ataque militar estadounidense contra lo que describió como un barco cargado de drogas frente a las costas de Venezuela. Así se refirió a la operación, un día después de que funcionarios estadounidenses confirmaran que 11 personas murieron a bordo del barco.

Por su parte, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, elogió el ataque estadounidense: dijo que todos los narcotraficantes deberían ser “asesinados violentamente”.

“A mi, junto con la mayor parte del país, me alegra que el despliegue naval estadounidense esté teniendo éxito en su misión”, dijo Persad-Bissessar en un comunicado publicado el martes por la noche.

“El dolor y el sufrimiento que los cárteles han infligido a nuestra nación son inmensos. No siento ninguna compasión por los narcotraficantes; el ejército estadounidense debería matarlos a todos violentamente”, afirmó.

En línea con Colombia, otra de las voces críticas fue la del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien puso en duda las motivaciones detrás de la operación del Gobierno de Estados Unidos.

“¿Cómo demuestran ellos que eran narcotraficantes y que llevaban drogas para los Estados Unidos? ¿Cómo lo demuestran? Simplemente es una forma de tratar de demostrar que ellos son duros”, dijo Ortega el martes.

“Esto que han hecho los Estados Unidos de tender barcos de guerra, barcos que transportan aviones, helicópteros, barcos que cargan cohetes. Eso no va para ningún lado. Lo hacen para amedrentar a los gobiernos latinoamericanos”, cuestionó.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, dijo que el Gobierno comparte la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico, pero cuestionó “el método” utilizado.

“Para España la lucha contra el narcotráfico es una auténtica prioridad y es un fenómeno internacional en el que hacemos un gran esfuerzo para combatirlo, pero el método que usa España desde luego son siempre medios policiales y medios civiles, y nunca medios militares”, afirmó en una entrevista con radio “Onda Cero”.

En una conferencia de prensa durante su visita a México este miércoles, el secretario de Estado Marcos Rubio fue consultado sobre detalles del ataque que las Fuerzas Armadas de EE.UU. llevaron a cabo el martes.

El funcionario aseguró que el país utilizó “el mismo mecanismo de inteligencia” que utilizan hace años para determinar que un barco narcotraficante se dirigía hacia Estados Unidos, y que en lugar de interceptarlo, por orden del presidente, se lo destruyó. “Y volverá a suceder”, afirmó.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.