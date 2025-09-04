“Man of Tomorrow”: James Gunn confirma título y fecha de estreno de la secuela de “Superman”

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

A James Gunn le bastaron ocho palabras en una publicación en redes sociales para dar tres grandes noticias para los fans de “Superman”, la popular película sobre el superhéroe de DC, que se estrenó este verano.

La primera: el título de la secuela de “Superman” que lleva por nombre “Man of Tomorrow”. La segunda: se estrena en cines el 9 de julio de 2027.

Y la tercera fue anunciada solo con una imagen: la de un dibujo de DC Comics hecho por Jim Lee, presidente de DC Comics, que muestra a Superman y a Lex Luthor vestido con su “armadura de guerra”, que el villano ha lucido en las historietas desde el ejemplar “Action Comics”, de junio de 1983. (DC Comics y Warner Bros. forman parte, al igual que CNN en Español, de Warner Bros Discovery).

Esta armadura le permite a Lex Luthor combatir con seres del planeta Kriptón, de donde es originario Superman, lo que sugiere que habrá secuencias de peleas entre el villano, interpretado por Nicholas Hoult en la película, y el Hombre de Acero (David Corenswet).

Hasta ahora, James Gunn no ha revelado detalles de la trama de “Man of Tomorrow”. Lo único que parece seguro es que repetirán las principales estrellas actuales de “Superman”: Corenswet, Hoult y Rachel Brosnahan, quien interpreta a la periodista Lois Lane.

“Superman” ha recaudado hasta ahora US$ 612 millones en la taquilla global, según reporta Box Office Mojo; es la película de superhéroes más taquillera este 2025.

Antes del estreno de “Man of Tomorrow” en 2027, está previsto el estreno de otra película de este universo cinematográfico de DC, “Supergirl”, interpretada por Milly Alcock, quien ya hizo un cameo en “Superman”, que llegará a las salas de cine el 26 de junio de 2026.

