Muere el diseñador de moda italiano Giorgio Armani a los 91 años

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani murió a los 91 años, anunció el Grupo Armani, este jueves.

Al diseñador se le atribuye, durante décadas de práctica, la creación de una estética típicamente italiana en sus prendas, además de llevar las alfombras rojas de Hollywood a nuevas alturas.

“Il Signor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos”, declaró el Grupo Armani en un comunicado, describiendo al fundador como “una fuerza motora incansable”.

“En esta empresa, siempre nos hemos sentido parte de una familia”, dice un comunicado proporcionado por la marca en nombre de su familia y empleados. “Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío dejado por quien fundó y cuidó de esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y los familiares que siempre trabajamos junto al Sr. Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar adelante su empresa en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor”.

En junio de 2025, Armani no estuvo presente para hacer su habitual saludo al final del desfile de la marca durante la Semana de la Moda Masculina de Milán, marcando la primera vez en su carrera que se perdió su propio evento de pasarela. En ese momento, la empresa emitió un comunicado en el que decía que él “se encuentra actualmente recuperándose en casa”, sin especificar en ese momento la condición de su salud.

En el panorama actual del lujo, que está dominado por conglomerados como LVMH, propietario de Louis Vuitton, y Kering, empresa matriz de Gucci, Armani fue uno de los pocos diseñadores que se mantuvo como único accionista de su empresa. Hasta ahora, no hay un heredero evidente para el negocio de Armani, que en 2024 fue valorado por analistas de Bloomberg Intelligence en entre 8.000 y 10.000 millones de euros (entre US$ 9.300 y US$ 11.700 millones).

