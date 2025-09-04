Premio mayor de Powerball llega a US$ 1.700 millones, el tercero más grande en la historia de la lotería de EE.UU.

Por Ruben Correa y Gordon Ebanks, CNN

El premio mayor de Powerball se disparó a US$ 1.700 millones después de que ningún ganador acertara los seis números en el sorteo de este miércoles, según la Asociación de Lotería Multiestatal.

Los números ganadores fueron 3, 16, 29, 61, 69 y el Powerball rojo 22, con un multiplicador Power Play de 2.

El próximo sorteo es este sábado por la noche. El nuevo premio mayor es el tercero más grande en la historia del sorteo y de la lotería estadounidense, solo superado por el récord de Powerball de US$ 2.040 millones acertado en 2022 y el de US$ 1.765 millones, también de Powerball, ganado de 2023. Ambos premios se quedaron en California, según la asociación que gestiona el Powerball.

Powerball ha igualado su racha más larga de sorteos sin que alguien reclame el premio mayor. El de este sábado marcará el 42º juego consecutivo desde que se ganó el premio mayor por última vez el 31 de mayo en California.

La única otra racha de 42 sorteos terminó en abril del año pasado con un premio mayor de US$ 1.300 millones en Oregon.

La nueva cifra de US$ 1.700 millones representa la cantidad para quienes elijan recibir el pago en 30 cuotas anuales, con un desembolso inmediato. El ganador también puede optar por un monto único en efectivo, estimado actualmente en US$ 770 millones. Cualquiera de los dos escenarios es antes de impuestos.

Si bien la recompensa del premio mayor ha aumentado, las probabilidades de ganar no, y rondan 1 posibilidad entre 292,2 millones. El éxito se relaciona con el número de bolas utilizadas en el sorteo, que ha cambiado con el tiempo, lo que reduce las opciones de ganar el premio mayor.

Sin embargo, las oportunidades de empate, cuando dos o más personas eligen los mismos números ganadores, aumentan a medida que se venden más boletos.

A US$ 2 por jugada, los boletos de Powerball se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

