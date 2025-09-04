Venezuela insiste en que ataque de EE.UU. a un barco en el Caribe fue un invento: “Son unos mentirosos”

Por CNN en Español

El Gobierno de Venezuela volvió a arrojar dudas sobre el ataque militar anunciado por Estados Unidos contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas en el Caribe y criticó lo que consideraría el “asesinato” de 11 personas que, según Washington, murieron en el operativo.

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, dijo que la acción, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, es “lo último que se inventaron” en EE.UU. para “lo que han intentado siempre”, que “es un cambio de régimen en Venezuela”.

El número dos del chavismo también señaló que hay “interrogantes” sobre las maniobras y remarcó “no está claro” ni “explicaron nada”, según dijo durante su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“Además, anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado, ¿y el derecho a la defensa? (…) Hay cosas que no están claras”, agregó el ministro.

Cabello mostró en su programa una captura del video publicado el martes por autoridades estadounidenses y puso en duda si realmente había 11 personas a bordo, como afirma EE.UU. “Son unos mentirosos”, sentenció Cabello.

El miércoles, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, defendió la orden del presidente Donald Trump de destruir un barco con drogas en el Caribe y advirtió que esta estrategia “volverá a suceder”, en desmedro de la alternativa de interceptar las naves sospechosas.

“Estados Unidos ha utilizado durante mucho tiempo tecnología establecida para intervenir y establecer barcos narcotraficantes. Pero no funciona, porque estos cárteles de la droga saben que van a perder el 2 % de su carga. Lo que los detendrá es si los destruyen”, aseguró el secretario de Estado.

“Se utilizó el mismo mecanismo de inteligencia para determinar que un barco narcotraficante se dirigía hacia Estados Unidos, y en lugar de interceptarlo, por orden del presidente, se lo destruyó. Y volverá a suceder”, agregó.

En cuanto la base legal para lanzar el ataque militar, cuestionada por Cabello, Rubio había dicho a CNN el martes: “No voy a responder por el abogado de la Casa Blanca, basta decir que todos esos pasos se tomaron de antemano”.

El martes, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, ya había puesto en duda las imágenes difundidas por las autoridades estadounidenses, al sugerir que habría sido hecho con inteligencia artificial. Sin embargo, el funcionario venezolano utilizó Gemini, la IA de Google, para tratar de comprobar sus dichos, algo que está contraindicado al momento de verificar información.

Ante estas acusaciones de Caracas, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, dijo en una entrevista con Fox que el video “no fue hecho con inteligencia artificial”, y relató: “Yo lo vi en vivo. Sabíamos quiénes estaban en la embarcación y lo que representaban, eso es el Tren de Aragua”.

El uso de la fuerza militar contra bandas criminales latinoamericanas representa una escalada significativa por parte del Gobierno de Trump. Cuando informó sobre el ataque, el mandatario resaltó: “Que esto sirva de advertencia para cualquiera que piense en traer drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!”.

Con información de EFE