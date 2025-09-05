Cientos de inmigrantes indocumentados detenidos por ICE en una redada masiva en una planta de Hyundai en Georgia

Por Kelly McCleary, Chris Boyette, Emma Tucker y Diego Mendoza, CNN

Cientos de inmigrantes indocumentados fueron detenidos durante una amplia redada de inmigración en una planta manufacturera de Georgia este jueves, lo que marca lo que parece ser una de las operaciones de ICE más grandes en un solo sitio en los 22 años de historia de la agencia.

Unas 450 personas fueron detenidas cuando varias agencias policiales llegaron a la planta de Hyundai Metaplant en Ellabell, a unas 40 km al oeste de Savannah, dijeron las autoridades, en el último ejemplo de la ofensiva de la administración Trump contra la inmigración irregular en los lugares de trabajo de todo el país.

La redada detuvo los trabajos en una fábrica que se construye para producir baterías de vehículos eléctricos, informó Associated Press. El gobernador de Georgia ha promocionado la instalación como el mayor centro de desarrollo económico en la historia del estado, añadió AP.

El mismo día, a cientos de millas de distancia, en el norte del estado de Nueva York, docenas de trabajadores de una planta familiar que produce barras nutricionales también fueron detenidos durante una redada de ICE, dijeron las autoridades, lo que provocó la ira de la gobernadora Kathy Hochul.

Las redadas ocurren mientras los líderes de Chicago se preparan para un posible despliegue de la Guardia Nacional en sintonía con una esperada operación de control de inmigración en la ciudad.

En el sitio de Georgia, agentes enmascarados y armados fueron vistos dando órdenes a los trabajadores de la construcción que usaban cascos y chalecos de seguridad para que se colocaran en línea mientras los uniformados allanaban las instalaciones, según mostraron imágenes de video obtenidas por CNN.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) estuvieron acompañadas por la Patrulla Estatal de Georgia, el FBI, la DEA, la ATF y otras agencias en la ejecución de una orden de registro como parte de una investigación penal en curso sobre “denuncias de prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

Y agregó: “Juntos, enviamos un mensaje claro e inequívoco: quienes exploten nuestra fuerza laboral, socaven nuestra economía y violen las leyes federales rendirán cuentas”.

ATF Atlanta comunicó que la operación condujo “a la detención de unos 450 inmigrantes ilegales, lo que enfatiza nuestro compromiso con la seguridad de la comunidad”.

Hyundai está cooperando con la policía y está “comprometido a cumplir con todas las regulaciones laborales y de inmigración”, dijo el portavoz Michael Stewart.

En Nueva York agentes federales llegaron este jueves por la mañana a la planta de Nutrition Bar Confectioners en Cato e interrogaron a “prácticamente toda la fuerza laboral”, según el Ministerio Rural y Migrante, cuyo personal fue testigo de la redada.

El grupo publicó un video en su página de Facebook que mostraba a agentes del orden conduciendo a personas a una camioneta con la inscripción “Patrulla Fronteriza”. Durante la redada, los trabajadores fueron llevados a la cocina de la planta e “interrogados uno por uno durante varias horas”, según el grupo en la publicación.

El grupo estima que más de 70 empleados fueron interrogados y que casi todos fueron arrestados y trasladados al cercano Centro de Detención de Oswego. Un portavoz del grupo declaró a CNN que aún esperan que las autoridades les informen cuántos fueron detenidos.

Hochul condenó la operación de ICE en su estado.

“Estoy indignada por las redadas de ICE de esta mañana en Cato y Fulton, donde más de 40 adultos fueron detenidos, incluidos padres de al menos una docena de niños que corrían el riesgo de regresar de la escuela a una casa vacía”, denunció Hochul en un comunicado.

Hochul apuntó que tales operaciones “no harán que Nueva York sea un lugar más seguro” y “destrozarán a familias trabajadoras que simplemente están tratando de construir una vida aquí”.

El ICE confirmó a WSTM, afiliada de CNN, que llevó a cabo una “acción coercitiva autorizada por el tribunal” en Cato. Los empleados informaron a WSTM que alrededor de 60 trabajadores fueron detenidos. CNN se ha puesto en contacto con la agencia para obtener más detalles.

Mark Schmidt, propietario de Nutrition Bar Confectioners, declaró al New York Times que todos sus trabajadores contaban con la documentación legal para trabajar en Estados Unidos. “Hemos hecho todo lo posible para verificar la información de las personas que contratamos”, afirmó.

Schmidt describió la redada de ICE como “exagerada”. Su hijo Lenny Schmidt, vicepresidente de la compañía, declaró al Times que la escena era “casi teatral”, y describió los perros policía y los vehículos todoterreno que participaron en la operación.

“Podría haberse manejado de forma mucho más humana y decente”, dijo. “Este tipo de operaciones dan la sensación de ser una redada antidrogas o de trata de personas”.

CNN se ha puesto en contacto con la empresa para solicitar más comentarios.

