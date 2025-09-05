Imágenes satelitales muestran dónde están algunos de los buques de EE.UU. desplegados en medio de la tensión con Venezuela

Por German Padinger, Jhasua Razo y Thomas Bordeaux

Destructores, buques de asalto anfibio, un crucero e incluso un submarino nuclear: Estados Unidos ha desplegado una impresionante flota de guerra en aguas del Caribe y alrededor de América Latina en las últimas semanas con el objetivo, según la Casa Blanca, de combatir el tráfico de drogas en la región.

Todo esto ocurre en medio de crecientes tensiones con Venezuela, cuyo gobierno es acusado por Estados Unidos de estar corrompido por el Cartel de los Soles, un presunto grupo criminal que ha sido designado terrorista por Washington. El Gobierno de Venezuela niega estas acusaciones y dice que el Cartel de los Soles es “un invento”.

La escalada llegó a un punto culminante el martes, cuando la flota de EE.UU. desplegada en el Caribe destruyó una presunta embaración cargada con drogas que habría partido desde Venezuela, matando a 11 personas.

En medio de toda esta creciente tensión, una pregunta destaca entre todas. ¿Dónde están exactamente esos buques de EE.UU. y qué tan cerca operan de Venezuela?

Un análisis de CNN sobre imágenes satelitales obtenidas por la Agencia Espacial Europea (ESA) muestra que cuatro de los buques incorporados al operativo del Comando Sur se encontraban el miércoles en el mar Caribe a unos 530 kilómetros al norte de Venezuela.

Uno de ellos pudo ser identificado: el USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio de la clase Wasp de 41.000 toneladas de desplazamiento que lleva, además de su tripulación, unos 1.000 infantes de marina.

Los otros buques no han podido ser identificados por CNN, pero se trataría de dos transportes anfibios de la clase San Antonio y un destructor de la clase Arleigh Burke.

De acuerdo con un reporte anterior de CNN, en la región operan al menos tres destructores de la clase Arleigh Burke, el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson. Al igual que dos transportes anfibios clase San Antonio: el USS Fort Lauderdale y le USS San Antonio.

Además, se han desplegado también un crucero clase Ticonderoga, el USS Lake Erie, un buque de combate litoral, el USS Minneapolis-Saint Paul, y un submarino de propulsión nuclear no identificado, cuyas ubicaciones no se conocen al momento.

En tanto, la Casa Blanca anunció este viernes que enviará 10 cazas furtivos F-35 a Puerto Rico para reforzar las operaciones navales ya en curso.

