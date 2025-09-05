Tesla propone un incentivo para Elon Musk que podría convertirlo en el primer billonario del mundo

Por Chris Isidore, CNN

Elon Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo si los accionistas adoptan una nueva propuesta que le daría sumas de dinero sin precedentes en caso de que la compañía alcance ciertos hitos ambiciosos.

El paquete salarial podría otorgarle a Musk 423,7 millones de acciones adicionales de Tesla. Estas acciones tendrían un valor de US$ 143.500 millones al precio actual.

Pero Musk solo obtendría ese incentivo si el valor de las acciones de Tesla aumenta significativamente en los próximos años.

Las participaciones de la compañía tendrían que alcanzar un valor total de US$ 8,5 billones para que Musk adquiriera todas las acciones, una cifra muy superior a la capitalización bursátil actual de US$ 1,1 billones y aproximadamente el doble del valor de mercado actual de Nvidia, la empresa más valiosa del mercado.

XAI compró recientemente X, la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter, que Musk adquirió por US$ 44.000 millones de su propio dinero en 2022.

La compañía no se posicionó a favor ni en contra de esa propuesta de los accionistas, que no da detalles sobre qué tan grande sería la participación que Tesla debería tomar en xAI, ni a qué precio.

Las acciones de Tesla (TSLA) subieron ligeramente en las operaciones previas a la apertura del mercado tras la noticia.

