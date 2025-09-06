Aryna Sabalenka se convierte en la primera mujer desde 2014 en ganar el US Open en años consecutivos

Por Kyle Feldscher y Jamie Barton, CNN

¡Aryna Sabalenka lo logró! Ganó el campeonato del US Open con una victoria en sets seguidos, 6-3, 7-6 (3), sobre la estadounidense Amanda Anisimova.

Después de ver a Anisimova lanzar un revés ancho, Sabalenka cayó de rodillas, superada por la emoción de finalmente ganar un Grand Slam este año tras alcanzar dos finales y una semifinal sin ningún título.

Con este campeonato, Sabalenka se convierte en la primera mujer desde Serena Williams en 2014 en ganar el US Open en años consecutivos, y la décima en la historia.

Ahora aparece en los libros de historia junto a Margaret Court, Billie Jean King, Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, Monica Seles, Venus Williams, Kim Clijsters y Serena.

La leyenda del tenis Chris Evert entregó los trofeos a Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova, recibiendo una gran ovación del público presente.

Sabalenka felicitó a Anisimova por su desempeño.

El trofeo de Tiffany & Co. brilló bajo los reflectores mientras Sabalenka agradeció a su equipo. Evert va a entregarle el trofeo a Sabalenka, pero primero el representante del patrocinador JP Morgan entrega a la número 1 del mundo un cheque de US$5 millones.

Tras perder dos finales de Grand Slam y una semifinal este año, la número 1 del mundo finalmente ganó su primer Grand Slam de la temporada.

Sabalenka dijo en su entrevista en la cancha: “Es una locura. Todas esas lecciones difíciles valieron la pena por esto. Estoy sin palabras en este momento”.

Debido a esa reciente decepción, Sabalenka también se apresuró a expresar su apoyo a Amanda Anisimova, quien ahora ha perdido dos finales consecutivas de Grand Slam.

“Sé cuánto duele perder en la final, pero créeme… lo vas a ganar”, dijo la número 1 del mundo. “Juegas un tenis increíble”.

Para Sabalenka, ahora son dos títulos consecutivos del US Open, y la bielorrusa quiso agradecer a los aficionados, de quienes ha sentido cada vez más cariño con el paso de los años.

“Me encanta estar aquí. Me encanta el apoyo”, dijo. “Me gusta que a lo largo de los años hemos construido una especie de relación, y ustedes me dan mucho apoyo. Saben, mi primer año aquí, cuando vi que tenía que jugar partidos seguidos contra estadounidenses, pensé: ‘No puede ser, chicos. Por favor. ¡No quiero jugar!’”

“Pero luego, volviendo el año siguiente, y teniendo que jugar otra vez partidos seguidos contra estadounidenses, sentí un poco más de apoyo, y este año sentí aún más apoyo… Gracias a todos por crear el mejor ambiente”, añadió la tenista.

