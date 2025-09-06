Detienen a empresarios y funcionarios de México por su presunta relación con un decomiso “histórico” de combustible ilícito

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Las autoridades de seguridad del Gobierno de México informaron este sábado que empresarios y funcionarios fueron detenidos por estar presuntamente relacionados con el delito de robo de combustibles.

El gabinete de seguridad federal dijo en un comunicado que en los arrestos participaron la Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). No precisó cuántas personas fueron detenidas ni sus identidades. Este domingo prevé realizar una conferencia de prensa sobre el caso.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, dijo en redes sociales que las detenciones fueron resultado de investigaciones relacionadas con el decomiso de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas —en el noreste de México —, en marzo, un hecho que el gobierno calificó en su momento como “histórico”.

“El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal”, escribió García Harfuch en X.

CNN consultó a la FGR de México para pedir más información sobre estos arrestos y saber si los detenidos cuentan representación legal, y espera respuesta.

A finales de marzo, el Gobierno mexicano informó el decomiso de varios camiones y equipos logísticos que supuestamente se usaron para transportar los 10 millones de litros de diésel de este caso, los cuales fueron previamente descargados de un buque que las autoridades incautaron y resguardaron.

Además del hidrocarburo ilícito y del buque, las autoridades decomisaron armas cortas, cartuchos de diferentes calibres, contenedores, tractocamiones con y sin remolque, camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo, entre otras cosas. Sin embargo, en ese momento no se realizaron detenciones.

El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, informó a inicios de abril que el buque transportaba combustible que no era el que se había reportado en la declaración aduanal y que la documentación presentada era falsa, por lo que la FGR inició una investigación en contra de agentes aduanales y funcionarios.

“Toda la documentación aduanal está falseada, venía por cantidades que no eran, venía por un tipo de combustible que no era”, dijo Gertz Manero entonces en conferencia de prensa.

Con información de Rey Rodríguez, de CNN.