“Estamos en minutos críticos”: asalto a Ciudad de Gaza desata protestas generalizadas en Israel ante el temor por los rehenes

A medida que las fuerzas israelíes amplían su asalto sobre Ciudad de Gaza, manifestantes israelíes salieron a las calles la tarde de este sábado, impulsados por un nuevo sentido de urgencia para exigir al Gobierno que detenga la operación y dé prioridad a un acuerdo de cese del fuego.

Durante el fin de semana, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) intensificaron su ofensiva, atacando dos edificios de gran altura en Ciudad de Gaza, lo que aumentó los temores y preocupaciones entre las familias de los rehenes de que las operaciones en curso puedan poner en peligro a sus seres queridos tras más de 700 días en cautiverio.

En una publicación en redes sociales con el video de uno de los ataques este sábado, el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo: “Continuamos”, mostrando la clara intención del Gobierno de seguir bombardeando Ciudad de Gaza.

Horas después, comenzaron las protestas.

Junto a las manifestaciones semanales en Tel Aviv, otro grupo protestó en Jerusalén, frente a la residencia del primer ministro, como culminación de cuatro días de presión dirigida a Benjamín Netanyahu y su Gobierno.

“Estamos en minutos críticos”, dijo Viki Cohen, madre del rehén Nimrod Cohen, dirigiéndose a la multitud en Jerusalén. “Es posible que en este mismo momento se esté decidiendo el destino de mi hijo”.

Las protestas parecieron intensificarse tras un periodo de 48 horas que subrayó la precaria situación de los rehenes. El viernes, al cumplirse 700 días de la guerra en Gaza, Hamas publicó nuevas imágenes de propaganda de dos rehenes —Guy Gilboa-Dalal y Alon Ohel— siendo trasladados por Ciudad de Gaza. El video marcó la primera aparición de Ohel, de 24 años, desde su captura por Hamas durante el ataque a Israel del 7 de octubre de 2023.

Horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a reporteros en la Casa Blanca que algunos de los 20 rehenes que se presume están vivos en Gaza podrían haber “muerto recientemente”, repitiendo comentarios similares del mes pasado, sugiriendo que “probablemente” menos de 20 de los rehenes restantes siguen vivos.

El recuento oficial de rehenes de Israel no ha cambiado, con 48 aún en Gaza, de los cuales se cree que 20 están vivos.

Sin embargo, las declaraciones de Trump reforzaron los temores de las familias de que la ofensiva en aumento pone en riesgo a sus seres queridos. El viernes, algunas familias de los rehenes dijeron que fueron informadas por oficiales militares israelíes que la operación podría poner en riesgo la vida de los cautivos.

“La conquista de Gaza representa un peligro claro e inminente para los rehenes”, dijo Orna Neutra, madre del rehén fallecido Omer Neutra, en un discurso durante las protestas del fin de semana. Después, dijo a CNN: “El jefe del Estado Mayor de las FDI y los diferentes jefes militares y de inteligencia han dicho que no hay forma de que realmente puedan proteger a los rehenes. También sabemos por experiencias pasadas que no saben exactamente dónde están”.

Neutra hizo referencia a un incidente en Rafah hace un año, cuando Hamas mató a seis rehenes mientras las fuerzas israelíes se acercaban.

“A pesar de esperar avanzar lentamente sin dañar a los rehenes, hay cosas que siguen estando fuera de su control”, dijo Neutra sobre los planes de las FDI.

Desde que el gabinete de seguridad aprobó inicialmente la expansión de la guerra a principios de agosto, las familias de los rehenes han ampliado su campaña de protesta para presionar al Gobierno a buscar un acuerdo. Los organizadores informan que cientos de miles de israelíes han participado en las manifestaciones semanales.

Las protestas a gran escala llegaron a la Casa Blanca, como reconoció Trump el viernes. “Las grandes protestas en Israel sobre los rehenes ponen a Israel en una posición difícil. Nunca he visto algo así, el nivel de amor que tienen por sus hijos”, dijo a los reporteros. No obstante, la asistencia masiva no ha convencido a Netanyahu de avanzar en el último acuerdo de rehenes sobre la mesa.

El mes pasado, Hamas aceptó una propuesta qatarí-egipcia para un acuerdo por fases que liberaría a 10 rehenes vivos y 18 fallecidos durante un cese del fuego de 60 días. Israel ha ignorado y rechazado la oferta, y ahora Netanyahu exige únicamente un acuerdo integral que termine la guerra bajo las condiciones maximalistas de Israel, incluyendo la liberación de todos los rehenes y el desarme de Hamas.

El sábado por la noche, Hamas reiteró “su compromiso y adhesión al acuerdo” y dijo que estaba dispuesto a considerar cualquier propuesta que ponga fin a la guerra.

Trump ha respaldado repetidamente la nueva estrategia de negociación de Netanyahu, amenazando una vez más a Hamas. “Si no los dejan (a los rehenes) salir a todos, será una situación difícil. Será desagradable.” Sin embargo, también afirmó que Estados Unidos está en “negociaciones muy profundas” con Hamas, lo que ha dado esperanzas a las familias de los rehenes de que se podría estar gestando un acuerdo.

En la plaza central de los rehenes en Tel Aviv, una amplia pancarta se dirigía directamente al presidente: “Trump, salva a los rehenes ahora”.

