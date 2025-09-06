Redada del ICE en un negocio de Nueva York dejó trabajadores aterrorizados y ralentizó la producción, dice copropietario

Por Hanna Park, CNN

Cuando Lenny Schmidt llegó a su negocio familiar de fabricación de barras nutricionales en el norte del estado de Nueva York el jueves por la mañana, los agentes federales de inmigración ya estaban allí.

“Los agentes habían invadido la planta”, dijo. “Probablemente había más de 100 agentes, en vehículos de cuatro ruedas, a pie, con perros”.

“Rodearon las instalaciones y entraron a la fuerza en la planta… creo que lo hicieron utilizando palancas”, declaró Schmidt, copropietario y vicepresidente de la empresa, a Laura Coates de CNN el viernes.

Al final de la redada, que duró una hora, en Nutrition Bar Confectioners, en Cato —una comunidad rural a unos 48 kilómetros al noroeste de Syracuse— decenas de empleados habían sido detenidos.

La redada en Cato coincidió con una operación similar en Ellabell, Georgia, donde agentes federales detuvieron a 475 trabajadores, en su mayoría ciudadanos coreanos sospechosos de estar ilegalmente en Estados Unidos. Esta fue la mayor redada hasta la fecha de la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump en centros de trabajo, que se ha centrado cada vez más en industrias, como la manufactura y la agricultura, que a menudo dependen de la mano de obra inmigrante.

En las instalaciones de Nueva York, los agentes sellaron las salidas, detuvieron la producción y acorralaron a los trabajadores para interrogarlos.

“Acorralaron a todos nuestros colaboradores, aparentemente solo a los hispanos, los separaron a todos… después, los escoltaron hacia las camionetas”, declaró Schmidt.

Schmidt afirmó que su empresa, que opera desde 1978, cumple con todas las leyes laborales federales.

“Investigamos a cada persona lo mejor que podemos de acuerdo con esas leyes y obtenemos la documentación correcta para respaldarlo”, declaró, y añadió que todos sus empleados contaban con la documentación necesaria para trabajar legalmente en Estados Unidos.

El ICE informó a WSTM, afiliada de CNN, que la redada fue una “operación de cumplimiento de la ley autorizada por el tribunal”, pero no proporcionó más detalles. Los empleados informaron a WSTM que alrededor de 60 trabajadores fueron detenidos. CNN se ha puesto en contacto con la agencia para obtener más detalles.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, condenó enérgicamente la redada, calificándola de cruel perturbación para las familias inmigrantes.

“Lo que hicieron fue destrozar a familias trabajadoras que simplemente intentan construir una vida aquí, al igual que millones de inmigrantes antes que ellos”, declaró la gobernadora.

El operativo comenzó alrededor de las 9 a.m., hora local, según un joven guatemalteco que lleva dos años en la línea de producción. Hablando bajo condición de anonimato, el trabajador describió el pánico creciente cuando los agentes rodearon el edificio y reunieron hasta 70 empleados, muchos de Guatemala y Nicaragua, en el comedor, donde los interrogaron.

“Rodearon el edificio. Todos se asustaron”, recordó.

El trabajador, residente legal de Estados Unidos, afirmó que los agentes de ICE no mostraron órdenes judiciales ni explicaron el motivo de la redada.

“Fueron directamente a los trabajadores”, declaró el empleado. “Nos preguntaron de qué país éramos, si teníamos permiso para estar en Estados Unidos. Nos exigieron documentos”.

Tras mostrar su identificación, el joven fue liberado en media hora, pero otros, incluyendo compañeros con permisos de trabajo válidos, fueron detenidos, afirmó.

CNN contactó al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para averiguar si los detenidos contaban con permisos de trabajo válidos y espera una respuesta.

Algunos empleados liberados regresaron a la planta casi de inmediato, dijo Schmidt.

“Es desgarrador… algunos regresaron a trabajar. Recuerdo haber visto a alguien fichando y me acerqué a él sin poder creer lo que veía. Así que le estreché la mano y le di un abrazo”, dijo.

La producción en la planta se paralizó durante la redada, pero Schmidt afirmó que las operaciones se han reanudado, aunque con capacidad reducida.

“Esto probablemente nos ralentizará a la mitad o menos hasta que, con suerte, recuperemos a algunos de estos empleados”, dijo Schmidt, y agregó que también comenzarán el proceso de nuevas contratación este fin de semana.

“Lo que nos impulsa al éxito es contar con estos maravillosos colaboradores”, dijo. “Esperamos y rezamos para que estén seguros, regresen a casa con sus familias y, con suerte, vuelvan a trabajar”.

