Por qué Tesla acaba de ofrecerle US$ 1 billón a Elon Musk

¿Qué se le puede regalar a un hombre que ya puede comprar cualquier cosa? ¿Qué tal US$ 1 billón?

Eso es lo que la junta directiva de Tesla decidió ofrecerle al CEO Elon Musk. El viernes, presentaron un nuevo paquete de compensación para que los accionistas lo evalúen, el cual podría darle a Musk hasta 423,7 millones de acciones adicionales de Tesla en la próxima década.

Esas acciones potenciales “solo” valdrían US$ 148.700 millones según el precio de cierre del viernes. Pero si las acciones de Tesla se valorizan tanto como prevé el paquete de pago, valdrían cerca de US$ 1 billón una vez que la compañía alcance ciertos hitos: Musk recibirá todas esas acciones solo si Tesla alcanza un valor de US$ 8.5 billones, aproximadamente ocho veces más que su valor actual, y el doble del valor que haya tenido alguna vez cualquier empresa en el mundo.

La junta de la compañía dice en su presentación ante los accionistas que necesita ofrecerle a Musk un paquete de pago histórico o corre el riesgo de perder al líder que, para bien o para mal, se ha vuelto sinónimo de la marca Tesla.

La junta destacó que, durante las negociaciones por el paquete de compensación, “Musk también planteó la posibilidad de dedicarse a otros intereses que podrían darle mayor influencia si no recibía dichas garantías”.

La junta afirmó que “cree que el Sr. Musk posee de manera única las características de liderazgo necesarias para transformar Tesla y llevar a cabo su misión a largo plazo de una manera inigualable”.

Pero también ha sido evidente que a la compañía no le agrada que Musk haya estado viendo su puesto en Tesla como un trabajo de medio tiempo. Mucha de su atención se ha centrado en otras de sus compañías privadas, como la firma aeroespacial SpaceX y su servicio de internet satelital Starlink, así como su empresa de inteligencia artificial xAI, que ahora es propietaria de su plataforma X, antes conocida como Twitter, que Musk compró por US$ 44 mil millones de su propio dinero en 2022. Además, Musk se ha involucrado más en la política, incluyendo planes para crear un tercer partido político.

A principios de este año, cuando Musk aún dirigía el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), la junta comenzó a buscar un posible sucesor para Musk, según el Wall Street Journal. Tanto la presidenta de la junta, Robyn Denholm, como Musk, negaron el reporte. Poco después de que se conociera la supuesta búsqueda, Musk anunció que dejaría DOGE para volver a dedicarse casi por completo a la gestión de Tesla.

“El mensaje sencillo que la junta le está enviando a Elon: ‘Queremos tu atención en Tesla’”, escribió Gene Munster, socio gerente de Deepwater Asset Management, en una nota el viernes. “Implícito en ese mensaje está la promesa de que tendrá el control que ha estado buscando (una participación del 25 %) y que valdrá la pena su tiempo.”

Musk ha dejado claro que tener el control de Tesla es vital para él. En una publicación en X en enero de 2024, afirmó que necesita controlar al menos el 25 % de las acciones de Tesla.

“No me siento cómodo haciendo crecer Tesla para que sea líder en IA y robótica sin tener alrededor del 25 % del control de voto. Suficiente para influir, pero no tanto como para que no pueda ser revocado”, escribió Musk en una publicación en X. “Si no es así, preferiría desarrollar productos fuera de Tesla”.

Esa necesidad de control es lo que hay detrás de este paquete de compensación, dijo Ross Gerber, CEO de Gerber Kawasaki, una firma de inversiones y uno de los primeros inversionistas de Tesla.

“Todo esto se trata de que Musk tiene miedo de ser echado de Tesla porque solo posee el 13 %”, dijo Gerber, quien vendió casi toda su participación en Tesla.

Munster y otros optimistas sobre Tesla consideran que tiene razón al decir que la inteligencia artificial, los vehículos autónomos, los robotaxis y los robots humanoides son el futuro que llevará a Tesla al objetivo de US$ 8.5 billones, y a ganancias operativas ajustadas de US$ 400.000 millones, lo que sería 20 veces más que el récord de ganancias previo de la compañía.

“Aún estamos apenas arañando la superficie de la IA física: los casos de uso actuales son casi cómicos, limitados a pruebas incipientes de robotaxis por parte de Waymo y Tesla”, escribió Munster el viernes. “Eventualmente, la IA física impactará cualquier cosa que se mueva, representando un potencial de mercado que me cuesta imaginar”.

Pero los críticos de Musk y Tesla predicen que Musk no logrará cumplir con ese potencial, así como tampoco logró cumplir muchas de las fechas objetivo anteriores para que la empresa produjera vehículos completamente autónomos y robotaxis. Dicen que el verdadero valor de Musk para Tesla es su capacidad de convencer a Wall Street del brillante futuro que se avecina, a pesar de un historial lleno de promesas incumplidas.

“Elon Musk lleva diciendo desde 2014 ‘tendremos un auto totalmente autónomo el próximo año’. No ha ocurrido, pero esa promesa ha sido valorada en miles de millones por Wall Street”, dijo el analista Gordon Johnson, uno de los críticos más duros de Tesla. “Elon Musk es un maestro manipulador. Ha logrado mantener la acción en lo alto. La razón por la que la junta le paga es porque está dispuesto a decir cosas que otros CEOs no están dispuestos a decir o con las que no se saldrían con la suya”.

A pesar de ese historial, hay una buena probabilidad de que los inversionistas de Tesla aprueben el potencialmente enorme paquete salarial. Han aprobado regularmente sus paquetes de compensación en el pasado, incluso revalidando un paquete salarial en 2024 que un juez de Delaware había anulado por considerarlo injusto para los accionistas y la empresa.

Verán que Musk no recibirá nada de este nuevo paquete a menos que la empresa, y sus propias participaciones, aumenten enormemente su valor. El primer objetivo que Musk y Tesla tendrán que alcanzar antes de que él vea alguna acción será de US$ 2 billones, casi el doble de su valor actual.

“Pensarán ‘en realidad no tengo nada que perder’”, dijo Gerber. Dijo que su razonamiento será algo así: “Las metas son tan altas que si las logra, yo ganaré mucho dinero. Así que qué importa si él se lleva un billón de dólares”.

“Pero si lo piensas realmente, es absurdo”, dijo.

