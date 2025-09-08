Comisión de la Cámara de Representantes publica “libro de cumpleaños” y otros registros del patrimonio de Epstein

Por Annie Grayer y Sarah Ferris, CNN

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó este lunes por la noche registros del patrimonio de Jeffrey Epstein, incluida una colección de cartas regaladas al fallecido delincuente sexual convicto por su 50° cumpleaños que incluía una nota con el nombre del presidente Donald Trump.

Además del “libro de cumpleaños”, los registros incluían el último testamento de Epstein, entradas de su libreta de direcciones y el acuerdo de no procesamiento de 2007 entre Epstein y la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Antes de la publicación de todos los registros, los demócratas de la comisión habían publicado en X una imagen de la página del llamado libro de cumpleaños con el nombre de Trump. El presidente ha negado repetidamente haber escrito la carta y demandó por difamación a The Wall Street Journal, que fue el primer medio en informar sobre ella.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en una publicación en X: “Está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen ni la firmó. El equipo legal del presidente Trump continuará litigando con firmeza”.

En una publicación separada, el subjefe de gabinete de comunicaciones de la Casa Blanca, Taylor Budowich, también negó que Trump hubiera firmado el libro de Epstein y compartió varias imágenes con la firma del presidente.

La firma en el documento se parece mucho a las imágenes que circulan en línea de la firma de Trump en otros documentos, en particular cuando Trump firma solo con su primer nombre.

La comisión ha estado indagando en el caso Epstein y ha requerido la comparecencia de los herederos para que entreguen documentos como parte de su investigación en curso. La investigación se produce en medio de una presión, incluso desde dentro del propio partido del presidente, para lograr mayor transparencia en el caso y la divulgación de más información.

Los republicanos y demócratas de la comisión del Congreso anunciaron que planean publicar documentos adicionales tras revisar lo entregado por el patrimonio. No quedó claro cuándo se publicarían más documentos.

El representante Robert García, el demócrata de mayor rango de la comisión, dijo que el panel había obtenido la “nota del presidente Trump que, según él, no existe”, y agregó: “Es hora de que el presidente nos diga la verdad sobre lo que sabía y publique todos los archivos de Epstein”.

Un asistente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes dijo que, además del “libro de cumpleaños”, el patrimonio entregó “el último testamento de Epstein inmediatamente anterior al 8 de agosto de 2019; el acuerdo de no enjuiciamiento del 24 de septiembre de 2007 entre la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y Epstein; entradas de los libros de direcciones/contactos de Epstein desde el 1 de enero de 1990 hasta el 10 de agosto de 2019; e información sobre las cuentas bancarias conocidas de Epstein”.

Los demócratas de la comisión publicaron este lunes por la noche lo que dijeron que era otra página del “libro de cumpleaños”: publicaron una carta con una foto que describieron como “Epstein y un antiguo miembro de Mar-a-Lago bromeando sobre venderle una mujer ‘totalmente depreciada’ a Donald Trump por US$ 22.500”.

La foto muestra a Epstein de pie junto a varias personas con un cheque de gran tamaño, escrito para que pareciera que Trump lo había extendido a Epstein por US$ 22.500. La comisión no identificó a las otras personas en la foto. Debajo de la foto, un epígrafe escrito a mano dice: “¡Jeffrey demuestra su talento inicial con el dinero y las mujeres! Se vende ‘totalmente depreciada’ [reinterpretado] a Donald Trump por US$ 22.500”.

CNN se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios. En una declaración, el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, James Comer, criticó a los demócratas por hacer públicos selectivamente materiales antes de que él publicara todo el conjunto, y agregó que buscaría “registros bancarios adicionales de Epstein” basándose en lo que ya se había entregado.

“Es indignante que los demócratas de la Comité de Supervisión estén seleccionando documentos y politizando la información recibida hoy de la herencia de Epstein”, dijo Comer. “Los republicanos de la Comisión de Supervisión están enfocados en llevar a cabo una investigación exhaustiva para aportar transparencia y rendición de cuentas a los sobrevivientes de los atroces crímenes de Epstein y al pueblo estadounidense. El presidente Trump no está acusado de ningún delito y los demócratas están ignorando la nueva información que la comisión recibió hoy”.

El ahora famoso “libro de cumpleaños” es una colección de 238 páginas de fotos, páginas de anuario, hojas de canciones y otros recuerdos. Fue compilado por la socia de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien escribió en el prólogo que quería “reunir historias y fotografías antiguas para refrescar tu memoria sobre lugares, personas y diferentes eventos”.

“Algunas de las cartas definitivamente lograrán su objetivo. Algunas, bueno… tendrás que leerlas para ver por ti mismo. Sé que disfrutarás hojeando el libro, y espero que obtengas tanto placer al mirarlo como yo al armarlo para ti”, escribió Maxwell.

En la sección de contenidos del libro, bajo un encabezado titulado “AMIGOS”, hay una lista de más de 20 nombres, incluidos el expresidente Bill Clinton, el abogado Alan Dershowitz y Trump. Bajo un encabezado titulado “NOVIAS”, los nombres están todos censurados.

El conjunto incluye una carta que parece ser de Clinton deseando a Epstein un “Feliz 50 cumpleaños”. Un portavoz remitió a una declaración previa en la que Clinton cortó lazos antes del arresto de Epstein por cargos federales en 2019 y no sabía de los crímenes de Epstein.

También incluye una nota que parece estar en papel membretado de Dershowitz, diciendo: “Feliz cumpleaños y mis mejores deseos”.

Como tributo, Dershowitz parece haber creado una portada falsa de revista, a la que llamó “Vanity Unfair”, en la que manipuló titulares para que incluyeran el nombre de Epstein, incluyendo la alteración de una historia de portada sobre Nicole Kidman. La nota dice: “Como regalo de cumpleaños para ti, logré obtener una versión anticipada” de la revista.

CNN se ha puesto en contacto con Dershowitz para solicitar comentarios. Dershowitz dijo al Wall Street Journal: “Ha pasado mucho tiempo y no recuerdo el contenido de lo que pude haber escrito”.

El contenido del libro abarcaba la vida de Epstein antes de los 50 años, desde documentos de nacimiento y de los Boy Scouts hasta fotos de arte en sus costosas residencias privadas y retratos familiares en blanco y negro. También incluía extensas notas y fotos sobre momentos privados y bromas internas.

Hay varias páginas de notas lascivas con títulos como “Chicas en mi barco”, donde los nombres de las mujeres parecen estar censurados.

Los registros publicados por la comisión también incluyen páginas de la libreta de direcciones de Epstein, que contenía información de contacto de muchas de las personas ricas y poderosas de su entorno. Una versión del libro que ocultaba los números de teléfono o direcciones de correo electrónico ya había sido hecha pública anteriormente.

El abogado Daniel H. Weiner, representante de la herencia, confirmó a CNN que se había transmitido una producción inicial de documentos al panel y dijo que “los co-ejecutores continuarán produciendo, de manera continua, documentos en respuesta a la citación de la comisión”.

Los abogados que representan a la herencia señalaron en una carta obtenida por CNN que acompaña la producción de documentos que hay ciertas ediciones en el libro, que según informes fue compilado por la socia de Epstein, Ghislaine Maxwell, y que consta de tres volúmenes.

“Tenga en cuenta que, por precaución, hemos censurado los nombres y rostros de mujeres y menores que aparecen en el libro (excepto la Sra. Maxwell, figuras públicas y fotos familiares o fotos escolares) para asegurar que ninguna posible víctima sea identificable públicamente”, escribieron Weiner y el abogado Daniel Ruzumna.

“También hemos censurado fotografías que revelan cualquier desnudez del libro”, añadieron.

En respuesta a la solicitud de la comisión de “una posible lista de clientes involucrados en sexo, actos sexuales o trata sexual facilitada por el Sr. Jeffrey Epstein”, en la citación, los abogados del patrimonio de Epstein dijeron que “no tienen conocimiento de la existencia” de tal lista.

Como informó anteriormente CNN, se espera que un grupo bipartidista de empleados de la comisión viaje a la ciudad de Nueva York a finales de esta semana para reunirse con los abogados que representan al patrimonio y ver documentos sin editar relacionados con la investigación.

El comité publicó anteriormente decenas de miles de páginas de documentos de los archivos de Epstein que el Departamento de Justicia entregó al panel. Sin embargo, los demócratas del panel criticaron esa producción de documentos, diciendo que contenía poca información nueva.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Hannah Rabinowitz y Samantha Waldenberg de CNN.