El valor del mercado inmobiliario de Estados Unidos aumentó US $20.000.000.000.000 en 5 años

Por Samantha Delouya, CNN

Comprar una casa se ha vuelto cada vez más caro en los últimos años. Ahora, Zillow ha puesto una cifra asombrosa a esos mayores costos: el mercado inmobiliario de Estados Unidos ha subido un 57 % desde 2020, alcanzando un récord de US$ 55 billones.

Eso significa que en solo cinco años, el valor del mercado inmobiliario estadounidense ha aumentado US$ 20 billones, según datos de la empresa inmobiliaria publicados el lunes.

Los hallazgos de Zillow destacan un mercado inmobiliario que sigue siendo históricamente caro, con valores que suben incluso cuando las tasas hipotecarias elevadas dejan de lado a posibles compradores y obligan a más vendedores a reducir los precios de venta.

Pero las ganancias del mercado inmobiliario no se han distribuido de manera uniforme en 2025. Nueva York agregó US$ 216.000 millones en valor durante el último año, más que cualquier otro estado. Nueva Jersey, Illinois y Pensilvania le siguieron de cerca.

En contraste, los estados que experimentaron un auge durante la pandemia, Florida, California y Texas, perdieron miles de millones en sus mercados inmobiliarios en 2025. Antes imanes para compradores que buscaban sol —y a menudo restricciones de covid-19 más flexibles—, la demanda ha comenzado a enfriarse en estos estados.

Agentes inmobiliarios en Florida, California y Texas dijeron a CNN que el inventario está aumentando y que los vendedores han tenido que ofrecer recortes de precios o concesiones para atraer a los compradores, quienes son cada vez más reacios a pagar los mismos precios elevados que pudieron haber pagado hace unos años.

“El mercado inmobiliario es cíclico, y definitivamente estamos en un ciclo a la baja”, dijo recientemente Sharon Ross, agente inmobiliaria en el sur de Florida, a CNN. “Los vendedores reciben ofertas más bajas, y yo trato de manejar sus expectativas”.

Eso se debe en parte a una explosión en las tasas de seguros de vivienda y los impuestos a la propiedad, dijo Ross. Florida, junto con California y Texas, es particularmente vulnerable al empeoramiento de los desastres naturales impulsados por el cambio climático, y el costo de asegurar una vivienda ha incrementado vertiginosamente como resultado.

“He tenido compradores que cancelaron acuerdos después de recibir la cotización del seguro”, dijo Ross.

Un informe del mes pasado de la empresa de servicios financieros Intercontinental Exchange encontró que el 85 % de los condados en Florida mostraron caídas en los precios de la vivienda en comparación con el año anterior. El informe también encontró que los precios disminuyeron en California, Texas, Colorado y Arizona en más del 3 % desde los máximos posteriores a la pandemia.

Pero aunque la demanda general de compradores ha disminuido, la construcción de nuevas viviendas ha ayudado a apuntalar los valores del mercado inmobiliario en los mercados del Sun Belt, según Zillow. En Texas, más de una quinta parte de las ganancias de valor del mercado desde 2020 provino de viviendas recién construidas, la mayor proporción de cualquier estado excepto Utah. Florida ocupó el cuarto lugar entre los 50 estados en su proporción de ganancias de mercado provenientes de viviendas recién construidas.

