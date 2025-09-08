Gobierno de Trump planea redadas de inmigración en Chicago y otras ciudades santuario tras un fin de semana de advertencias

Por Danya Gainor, CNN

Los rumores de que la aplicación de leyes de inmigración federales era inminente resonaron en Chicago durante este fin de semana, mientras se posponían eventos públicos y los activistas repartían volantes recordando a las personas sus derechos frente a un agente de inmigración.

El domingo, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmó que existen planes para que agentes federales de inmigración se dirijan a Chicago y otras ciudades santuario esta semana, llamándolas “áreas problemáticas”.

El aviso es consistente con señales de la administración Trump de que las redadas aumentarían y se produce después de un fin de semana de temores que se apoderaron de varios estados.

“Se puede esperar acción en la mayoría de las ciudades santuario de todo el país”, dijo Homan a Jake Tapper de CNN en “State of the Union”.

El anuncio coincide con una operación masiva de inmigración en una extensa planta de fabricación de Hyundai en el sureste de Georgia el pasado jueves, donde cientos de personas fueron detenidas, muchas de ellas surcoreanas.

Si bien no se llevó a cabo en una ciudad santuario, la redada fue la mayor realizada hasta la fecha por la administración Trump y, según declaró Homan a CNN, un anticipo de las medidas de control más amplias que se avecinan.

Las autoridades de Chicago han estado monitoreando durante días las advertencias sobre la proximidad de redadas federales, y aunque la ciudad se preparó para ellas durante el fin de semana, la escalada se extendió más al este.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció una nueva iniciativa federal de control migratorio en Massachusetts, centrada en la deportación de delincuentes que ingresaron al país ilegalmente.

“ICE lanzó ‘Patriot 2.0’ para atacar a los peores criminales extranjeros ilegales que viven en el estado de Massachusetts, luego del éxito de la Operación Patriota en mayo”, dijo un portavoz del DHS a CNN el domingo.

La declaración culpó a la alcaldesa demócrata de Boston, Michelle Wu, por las llamadas políticas de ciudad santuario que, según dijo, “no solo atraen y albergan a criminales, sino que también colocan estas amenazas a la seguridad pública por encima de los intereses de los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley”, y prometió que el DHS arrestará a los criminales liberados por las autoridades locales.

Las operaciones de Boston y las planificadas para Chicago se están modelando según los arrestos de inmigrantes en Los Ángeles en junio que dieron lugar a una serie de batallas legales contra la administración.

Ante la amenaza de una nueva ola de redadas migratorias, algunas ciudades se preparan para la posibilidad de que el presidente despliegue tropas de la Guardia Nacional como parte de sus esfuerzos por combatir la delincuencia.

El domingo, el presidente Donald Trump anunció que su administración decidiría adónde enviar las tropas “en uno o dos días”.

En Washington, donde más de 2.200 efectivos de la Guardia Nacional armados han deambulado durante semanas, los funcionarios han presentado una demanda contra la administración Trump, en la que acusan al presidente de violar la Constitución y la ley federal al enviar tropas a la ciudad sin el consentimiento de los líderes locales.

La demanda, presentada el jueves por el fiscal general de Washington, Brian Schwalb, afirma que los militares, muchos de fuera del estado, han sido designados por la oficina de alguaciles de EE.UU. y están patrullando vecindarios, realizando búsquedas y haciendo arrestos, a pesar de las leyes federales que generalmente prohíben que los uniformados actúen como policía local.

La administración Trump ha promocionado sus esfuerzos en la capital, señalando una marcada disminución de la delincuencia violenta desde que reforzó las fuerzas federales el mes pasado.

Sin embargo, los críticos argumentan que el despliegue de la Guardia Nacional es innecesario y costoso, ya que los contribuyentes pagan aproximadamente US$ un millón al día, mientras que se ve a las tropas tomándose fotos con turistas, recogiendo basura y colocando cubierta vegetal.

Trump también ha criticado repetidamente a la cercana Baltimore por su criminalidad, a la que ha llamado un “agujero infernal”, sugiriendo que la Guardia Nacional podría ser desplegada allí próximamente.

“No necesitamos una ocupación”, declaró el domingo el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, a Manu Raju de CNN. Scott afirmó que exploraría todas las opciones cuando se le preguntó si firmaría una orden como la de Chicago que obliga a la policía local a no cooperar con las fuerzas federales del orden en caso de ser desplegadas.

Este domingo por la noche, Trump declaró a la prensa que Chicago es un lugar “muy peligroso”, lo que aumentó la expectativa de que las tropas se enviadas allí. Aseguró que podría “resolver el problema de Chicago muy rápidamente”, pero no llegó a comprometerse a desplegar la Guardia Nacional.

La Ciudad del Viento se ha estado preparando durante más de una semana para los inminentes despliegues de la Guardia Nacional y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), desde el gobernador, que anticipa una pelea judicial, hasta los organizadores del desfile en honor a México, que terminaron posponiéndolo.

En el Lower West Side de Chicago, el inicio de las celebraciones del Día de la Independencia de México suele marcar un fin de semana bullicioso de fiestas y desfiles que atraen a cientos de miles de asistentes.

Aunque algunas multitudes se reunieron el sábado ondeando banderas verdes, blancas y rojas en las calles del barrio predominantemente latino de Pilsen, persistió una corriente subyacente de precaución.

Mientras artistas disfrazados y niños con canastas de golosinas desfilaban por la comunidad, silbatos de color naranja brillante colgaban de sus cuellos, cada uno listo para cortar la música si aparecían agentes federales de inmigración.

En otros lugares, las celebraciones fueron silenciosas.

En Wauconda, un pueblo en el noroeste de Chicago, el Festival Anual de la Herencia Latina fue cancelado debido a “la reciente situación climática y las preocupaciones de inmigración en nuestra área”, avisó el Departamento de Policía de Wauconda en una publicación en las redes sociales el viernes.

Uno de los eventos más grandes de las Fiestas Patrias, el desfile por el Día de la Independencia de México en Waukegan, ha sido pospuesto por primera vez en sus 30 años de historia del 14 de septiembre al 1 de noviembre.

El festival se celebra cada año en el suburbio a lo largo del lago Michigan, justo al norte de la base naval de los Grandes Lagos, la instalación que el gobernador J.B. Pritzker dijo que Trump usará como centro de comando para los agentes de inmigración entrantes.

Las comunidades de toda la ciudad se están preparando para la presencia de ICE repartiendo volantes que recuerdan a las familias que tienen derecho a permanecer en silencio, que no están obligados a dar su consentimiento para un registro y que pueden negarse a compartir su lugar de nacimiento o estado de ciudadanía, entre otros derechos.

En Pilsen, el barrio se reunió este fin de semana para celebrar la cultura latina, eligiendo la alegría a pesar del miedo.

“Creo que ahora más que nunca es cuando necesitamos demostrar que estamos unidos y somos una comunidad”, manifestó Araceli Lucio, residente de mucho tiempo en el área.

Alison Main, Samantha Waldenberg y Gabe Cohen de CNN contribuyeron a este informe.

