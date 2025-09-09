Boletos para el Mundial 2026: precios, fechas, cómo comprar y todo lo que necesitas saber

Por Federico Leiva, CNN en Español

Faltan más de 290 días para el comienzo de la Copa del Mundo de 2026, pero este miércoles unos cuántos aficionados podrán sentirse un poco más cerca. Es que este 10 de septiembre, la FIFA lanzará la primera fase de la venta de entradas, que se extenderá hasta el viernes 19.

Para acceder a los boletos desde el miércoles, los interesados primero deberán ingresar a FIFA.com/tickets y declarar su interés por las entradas. Allí deberán completar un formulario con datos personales para comenzar a recibir por correo electrónico las notificaciones relacionadas con las fases de venta.

Esta primera etapa tendrá la particularidad de que será solo para clientes de la tarjeta Visa.

Los interesados deben ser mayores de 18 años y no deben comprar absolutamente nada para participar. No importa qué tan temprano o tarde hayan completado el formulario en la página web de la FIFA, el sorteo no toma eso en cuenta.

El miércoles, un sorteo determinará quiénes de entre todos los habilitados pueden acceder a los boletos de manera anticipada. “Los seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre, y se les indicará la fecha y hora para la compra de entradas (sujeto a disponibilidad), con plazos a partir del 1 de octubre”, según la FIFA.

Los primeros tickets no excluyen ningún partido. Los 104 juegos tendrán entradas disponibles, con precios que varían desde los US$ 60 para los encuentros de la fase de grupos, hasta los US$ 6.730 para la gran final en Nueva Jersey. También se pondrán a la venta entradas específicas para cada sede y para cada equipo en particular.

Se trata de solo una primera fase. Las siguientes comenzarán en octubre y finalizarán el año próximo.

La segunda etapa incluye un plazo de inscripción entre el 27 y el 31 de octubre y un período de compra que irá desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre. Esta instancia, al igual que la primera, también consistirá en un sorteo sobre las solicitudes válidas.

El registro para la tercera fase comenzará después de que se haya hecho el sorteo de la Copa del Mundo en diciembre. En esta etapa, los aficionados podrán aplicar para partidos específicos, ya conociendo casi todos los cruces (aún estará pendiente de jugarse el repechaje en marzo).

Luego, ya entrado 2026, los interesados podrán acceder a los boletos restantes por orden de llegada.

La FIFA también lanzará una suerte de plataforma de “reventa oficial y segura” para quienes tengan entradas elegibles a finales de este año. Con esto, el ente máximo del fútbol dice que busca “proteger a los aficionados contra la reventa no válida o no autorizada”, destacando que “los residentes mexicanos tendrán acceso a una Plataforma de Intercambio de Entradas de la FIFA”.

