Bomba aérea rusa mata a más de 20 civiles en una aldea rural de Ucrania, dice Zelensky

Un ataque aéreo ruso con bombas mató al menos a 20 civiles en la aldea rural ucraniana de Yarova, en la región oriental de Donetsk, dijo este martes el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Zelensky describió el ataque aéreo como “directamente contra la gente. Civiles comunes”, y añadió que “tales ataques rusos no deben quedar sin una respuesta internacional adecuada”.

Un video del lugar compartido por Zelensky muestra el horroroso escenario posterior, con varios cuerpos sin vida, vestidos de civil, tendidos en el suelo. Muchas de las personas en las imágenes parecen ser de edad avanzada y muchas presentan lesiones graves.

Zelensky afirmó que las víctimas se sorprendieron mientras se repartían las pensiones en la aldea, a unos tres kilómetros del frente. Los pagos de pensiones son distribuidos, entre otros, por el servicio postal ucraniano.

En el video del lugar de los hechos se ven también los restos de una furgoneta que parece ser una sucursal móvil del servicio postal, con un parque infantil con dos toboganes amarillos visibles al fondo

