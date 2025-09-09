Honduras vs. Nicaragua, por las Eliminatorias de la Concacaf: previa, alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Las selecciones de Honduras y de Nicaragua se verán las caras este martes por la noche, en uno de los duelos más importantes de la segunda jornada de la tercera ronda de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

La ronda final recién comienza, pero no hay demasiado margen para relajarse. Las dos selecciones vienen de empatar en su primera presentación, con lo cual el Grupo 3 está completamente igualado, todos con un punto.

Honduras viene de igualar ante Haití como visitante sin goles, en un duelo parejo que tuvo a los caribeños con más posibilidades de romper el cero. Nicaragua, por su parte, le hizo frente a la Costa Rica de Miguel “el Piojo” Herrera incluso jugando 40 minutos con un jugador menos. Fue 1-1, gracias a los goles de Gamboa para los costarricenses y de Bonilla para los nicaragüenses.

Honduras llega a este partido como claro favorito, pero falta por saber si su propuesta ofensiva con tres delanteros logra vulnerar al férreo esquema defensivo de Nicaragua, que suele apostar por replegarse en el campo, más jugando fuera de casa.

Las estadísticas también están del lado hondureño: no perdió ninguno de los últimos cinco duelos ante su rival de este martes, con cuatro triunfos y un empate entre amistosos y Copa Centroamericana. De hecho, Nicaragua no vence a Honduras desde 1965.

El colombiano Reinaldo Rueda apostaría por estos 11 en Honduras: Edrick Menjívar; Andy Najar, Getsel Montes, Julián Martínez, Joseph Rosales; Deiby Flores, Jorge Álvarez, Luis Palma; Edwin Rodríguez, Romell Quioto y Anthony Lozano.

Por su parte, el chileno Marco Antonio Figueroa elegiría esta formación titular en Nicaragua: Miguel Rodríguez; Josué Quijano, Henry Niño, Justin Cano, Óscar Acevedo; Jacob Montes, Júnior Arteaga, Ariel Aráuz, Enmanuel Gómez; Juan Barrera; y Ariagner Smith.

El partido se jugará en el estadio José de la Paz Herrera Uclés, que está ubicado en Tegucigalpa y tiene capacidad para unos 30.000 espectadores. Los horarios varían según el país:

Tegucigalpa y Managua: 8 p.m.

Miami: 10 p.m.

Buenos Aires: 11 p.m.

Bogotá: 9 p.m.

Ciudad de México: 8 p.m.

Madrid: 4 a.m. (ya miércoles)

Universo (Telemundo Deportes), Paramount+ a través de CBS Sports y Peacock TV a través de Fubo son las opciones en Estados Unidos, pero también NicaSports estará transmitiendo el partido en vivo y gratis por TV y señal online.

Grupo A

El Salvador 1-2 Surinam

Panamá 1-1 Guatemala

Grupo B

Curazao vs. Bermuda (8 p.m. ET)

Jamaica vs. Trinidad y Tobago (8 p.m. ET)

Grupo C

Honduras vs. Nicaragua

Costa Rica vs. Haití (10 p.m. ET)

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.