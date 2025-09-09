Un avión de Korean Air parte de Seúl rumbo a Atlanta para repatriar a trabajadores detenidos en una redada en Georgia

Por Mike Valerio y Yoonjung Seo, CNN

Un avión chárter de Korean Air partió de Seúl la mañana de este miércoles con destino a Atlanta para repatriar a más de 300 trabajadores surcoreanos detenidos la semana pasada en Georgia, según un funcionario de Korean Air familiarizado con el caso.

Se prevé que el avión, un Boeing 747, aterrice en Atlanta poco antes de las 10 a.m., hora local, de acuerdo con el sitio de rastreo de vuelos Flightradar24.

El Gobierno de Corea del Sur ha estado trabajando activamente para lograr la liberación de los trabajadores, junto con sus representantes en la Embajada de Corea en Washington y el Consulado General en Atlanta.

Más de 450 personas fueron detenidas el jueves pasado en una planta de Hyundai-LG en Ellabell, Georgia, a unos 40 kilómetros al oeste de Savannah. La mayoría de los detenidos —más de 300— son surcoreanos, según el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, y ahora están programados para regresar a Corea del Sur en un vuelo chárter, en lo que abogados de inmigración califican como un acuerdo inusual.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.