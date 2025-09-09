Un envalentonado Kim Jong Un supervisa la prueba de nuevo y potente motor de cohete norcoreano días después de visitar China

Por Brad Lendon y Nectar Gan, CNN

Kim Jong Un presenció este lunes una prueba del nuevo motor de cohete de alto empuje de Corea del Norte, un evento que prepara el escenario para que Pyongyang pruebe su más nuevo misil balístico intercontinental (ICBM), el Hwasong-20, que, según dijeron medios estatales la semana pasada, sería propulsado por el nuevo proyectil.

La prueba se produce menos de una semana después de que Kim viajara a Beijing para un desfile militar masivo, donde compartió la tribuna del desfile con el líder de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La visita probablemente lo envalentonó para perseguir su programa de armas nucleares con mayor vigor, habiendo revitalizado los lazos con el antiguo patrocinador político y económico de su país, China, mientras compartía tribuna con el líder de su nuevo aliado militar, Rusia.

La prueba de este lunes fue la novena y última para el nuevo motor, que funciona con combustible sólido y está hecho con materiales compuestos de fibra de carbono, según un informe de la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) estatal.

Los cohetes de combustible sólido son más estables y se pueden mover más fácilmente para evitar ser detectados antes de un lanzamiento que puede iniciarse en cuestión de minutos, dicen los expertos, en comparación con los misiles de combustible líquido que pueden necesitar horas antes del lanzamiento, dando tiempo a los adversarios para detectar y neutralizar el arma.

La exitosa prueba del motor “anuncia un cambio significativo en la expansión y fortalecimiento de las fuerzas estratégicas nucleares” de Corea del Norte, según KCNA.

Kim había visitado la planta donde se fabrica el motor de cohete la semana pasada, antes de su viaje a Beijing, y un informe de KCNA en ese momento decía que había discutido planes para la “producción en serie” del nuevo armamento.

El motor se utilizaría en el misil balístico intercontinental Hwasong-19, que se probó con éxito en octubre pasado y mostró una autonomía suficiente para alcanzar objetivos en cualquier lugar de Estados Unidos, y en el Hwasong-20 de “próxima generación”, que aún no ha volado, de acuerdo con KCNA.

Se considera significativo que la prueba del cohete se produjera menos de una semana después de la reunión de Kim con Xi.

Durante su primera cumbre en seis años, Xi y Kim se comprometieron a profundizar la coordinación estratégica y reafirmaron que su compromiso con la amistad bilateral no flaqueará.

La desnuclearización de la península de Corea no fue mencionada en los comunicados oficiales de China por primera vez tras una reunión entre Xi y Kim, una ruptura sorprendente con sus cinco reuniones anteriores.

La omisión ha suscitado temores de que China esté abandonando silenciosamente su objetivo declarado desde hace tiempo de una península libre de armas nucleares y aceptando tácitamente el estatus nuclear de Corea del Norte.

El programa ilegal de armas nucleares de Kim ha transformado a Corea del Norte en el estado más sancionado del mundo.

Sin embargo, Rusia –y en menor medida China– se han vuelto menos abiertamente críticos de ese programa en los últimos años a medida que aumentan las tensiones con las potencias occidentales.

Putin ha estado apoyando a Corea del Norte al tiempo que recurre a Pyongyang para obtener armamento militar –incluidos misiles– y tropas para apoyar su guerra contra Ucrania.

El año pasado, Kim firmó un pacto de defensa mutua con Putin, en el que ambos países se comprometieron a utilizar todos los medios disponibles para proporcionar asistencia militar inmediata en caso de que el otro fuera atacado.

Los expertos opinan que la aparente aceptación por parte de China del estatus nuclear de Corea del Norte puede ser una reacción a los fuertes vínculos entre Putin y Kim.

“Beijing está claramente inquieto por perder terreno en Pyongyang a medida que Corea del Norte profundiza sus lazos con Rusia”, dijo Shuxian Luo, profesor adjunto de Estudios Asiáticos en la Universidad de Hawai, Mānoa.

“Esta reunión parece un intento de China de reafirmarse como el principal patrocinador de Corea del Norte, lo que a su vez puede reforzar la influencia de Beijing en sus relaciones con Washington” apuntó.

La noticia sobre la prueba del cohete se publicó coincidiendo con el 77º Día de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, un aniversario en torno al cual Pyongyang ha realizado pruebas de armas en el pasado.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.