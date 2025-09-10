El último ataque de Israel asesta otro golpe a la empañada credibilidad internacional de Trump

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Suponiendo que sea cierta la afirmación del presidente Donald Trump de que no pudo detener el ataque de Israel contra funcionarios de Hamas en un distrito residencial de Qatar, acaba de sufrir otro golpe devastador a su credibilidad internacional.

Trump rápidamente dejó en claro que el golpe de este martes, en la que murieron cinco miembros de Hamas pero no el equipo principal que negocia un nuevo plan de cese del fuego estadounidense para Gaza, no fue su decisión y que se apresuró a informar a Qatar cuando se enteró.

“No me entusiasma la situación”, dijo Trump mientras cenaba en un asador de Washington. “No es una buena situación… no nos entusiasma cómo se desarrolló”.

Eso parecía una inusual subestimación por parte de Trump.

El ataque —en el que Israel ignoró las profundas implicaciones para intereses vitales de Estados Unidos— es una nueva vergüenza para Trump en un momento en el que también le está tomando el pelo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que se mostró sonriente durante su cumbre en Alaska y luego intensificó los ataques contra civiles ucranianos.

Trump parece sincero en su deseo de ser un pacificador global, y si lo logra, podría salvar muchas vidas y dejar un valioso legado. Regresó a la Casa Blanca en enero insistiendo en que pondría fin rápidamente a las guerras en Ucrania y Gaza. Pero ocho meses después, ambas son aún más sangrientas. Y Putin, el líder de China, Xi Jinping, y el primer ministro de India, Narendra Modi, lo desafían abiertamente.

Es poco probable que los acontecimientos en Medio Oriente perjudiquen significativamente la trayectoria política de Trump en el país, ya que su ofensiva contra la delincuencia se desarrolla en medio de la preocupación por la desaceleración económica.

Sin embargo, el ataque israelí a plena luz del día en Doha podría ser desastroso para su imagen de hombre fuerte y temido en el extranjero.

Esto se debe a que el ataque pisoteó flagrantemente la soberanía de un aliado vital de Estados Unidos, que alberga la mayor base estadounidense en Medio Oriente y estaba negociando con Hamas a instancias de la Casa Blanca sobre un plan que Trump predijo que pronto produciría un acuerdo.

Esto no solo fue una afrenta personal a Trump, sino que también antepone los objetivos de Netanyahu a las prioridades de seguridad cruciales de Estados Unidos, incluso después de que las dos últimas administraciones estadounidenses se apresuraran a defender a Israel de dos series de ataques iraníes.

CNN informó que algunos funcionarios de la Casa Blanca estaban furiosos por el incidente después de que uno de los asesores de Netanyahu, Ron Dermer, se reuniera el lunes con el enviado de Trump, Steve Witkoff, pero no mencionara una operación que sin duda humillaría al presidente estadounidense.

“Los ataques ocurren en un momento muy sensible en las negociaciones del alto el fuego, donde la administración Trump, el presidente y su enviado Witkoff han dejado claro que el presidente busca un alto el fuego integral, la liberación de todos los rehenes, el intercambio de prisioneros y avanzar y poner fin a la guerra en Gaza”, apuntó el exembajador de Estados Unidos en Israel, Edward Djerejian, a Richard Quest en CNN International.

“Es evidente que Israel no está prestando mucha atención a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”, agregó Djerejian, quien sirvió en ocho administraciones, desde la del presidente John F. Kennedy hasta la de Bill Clinton.

Las repercusiones del ataque parecen acabar con cualquier esperanza de una paz negociada que ponga fin a la guerra de Israel en Gaza, una de las razones por las que Netanyahu podría considerarlo una opción. Podría haber consecuencias terribles para los rehenes israelíes que aún siguen vivos tras casi dos años de tormento en túneles subterráneos de Gaza.

También es la prueba más reciente de que el primer ministro de Israel prioriza la erradicación total de Hamas —una tarea potencialmente imposible— sobre el regreso de los rehenes. Y el resultado casi seguro es una intensificación de la ofensiva israelí en Gaza, que ya ha matado a decenas de miles de civiles palestinos y ha distanciado a la mayoría de los aliados extranjeros de Israel.

Para Estados Unidos esto también tiene consecuencias graves.

► Las consecuencias podrían deteriorar la relación entre el presidente Trump y Netanyahu y sembrar desconfianza entre Israel y su aliado vital, Estados Unidos.

► Esto destruirá la credibilidad de Trump como mediador distante entre Israel y Hamas, y podría provocar que Qatar se retire de las conversaciones de paz. El primer ministro del emirato acusó a Israel de llevar a cabo “terrorismo de Estado”.

► Algunos observadores estadounidenses acusan a Qatar de jugar un doble juego al acoger a los líderes de Hamas. Pero Doha considerará el ataque del aliado más cercano de Estados Unidos en Medio Oriente como una traición, tras años de trabajo para impulsar las prioridades diplomáticas estadounidenses, no solo en la región, sino también en acuerdos de liberación de rehenes más allá, llegando incluso a Afganistán y Venezuela.

► También podría haber consecuencias adversas para los intereses personales y políticos de Trump en el mundo árabe en general, los cuales persiguió enérgicamente durante el primer viaje al Golfo de su segundo mandato, incluida una lujosa bienvenida en Qatar.

► Y la esperada ampliación de los Acuerdos de Abraham del primer mandato, que normalizaron las relaciones entre Israel y algunos estados árabes (y que son clave para el impulso de Trump a un Premio Nobel de la Paz), ahora está más distante que nunca.

► Los líderes de otros estados del Golfo, un próspero centro de negocios y ocio, se preguntarán si ellos serán los siguientes si Israel puede atacar con impunidad a Qatar, bajo las narices de la guarnición estadounidense.

“Es una factura muy elevada para los israelíes haber llevado a cabo este ataque”, declaró el almirante retirado James Stavridis, excomandante supremo aliado de la OTAN, a Kasie Hunt de CNN. Añadió que Netanyahu “ha estado en el poder desde siempre, según los estándares estadounidenses. Y con el tiempo, se ha acostumbrado a hacer exactamente lo que quiere”.

Muchos analistas estadounidenses interpretarán el intento de Israel de matar a los negociadores que estaban considerando un plan de paz estadounidense un día después de reunirse con funcionarios del gobierno qatarí como una nueva prueba de que Netanyahu quiere prolongar la guerra.

El primer ministro ha logrado posponer las inevitables investigaciones sobre las fallas de seguridad tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra civiles israelíes perpetrados por Hamas. Y sus problemas legales personales pueden mantenerse a raya mientras se mantenga en el poder al frente de su coalición de extrema derecha.

La justificación de Israel para los ataques fue que perseguirá a los líderes terroristas dondequiera que se encuentren. Netanyahu ha librado guerra en múltiples frentes en toda la región y ha llevado a cabo ataques devastadores contra Hezbolah en el Líbano, los hutíes en Yemen e Irán. El martes declaró que “ya han pasado los días en que los líderes terroristas gozaban de inmunidad en cualquier lugar”.

Muchos israelíes consideraron los ataques de Hamas de hace casi dos años no solo como una agresión contra Israel, sino también como el intento más atroz de exterminar a los judíos desde el Holocausto nazi. Sin embargo, muchos también se oponen ahora a la guerra total en Gaza librada por Netanyahu y anhelan el regreso de los rehenes tras un acuerdo negociado.

Netanyahu se apresuró a aclarar que el ataque en Doha fue una “operación israelí totalmente independiente”, buscando ofrecer a Trump cierta cobertura diplomática.

Pero Medio Oriente adora las teorías conspirativas. Y Estados Unidos se enfrenta a una dura prueba de su afirmación de que no sabía nada, ya que Israel logró que 10 aviones de combate y sus municiones —posiblemente aviones F-35 de fabricación estadounidense— se encontraran dentro del alcance del objetivo.

Algunos sospecharán que Trump dio luz verde, o al menos condonó tácitamente, los ataques. Sin embargo, la Casa Blanca afirmó que el Ejército estadounidense en Qatar alertó a Trump, quien ordenó a Witkoff que avisara a los qataríes. Sin embargo, el gobierno de Doha afirmó que solo recibió información cuando el ataque, que sembró el pánico en la capital, ya había terminado.

Los esfuerzos de la Casa Blanca por controlar los daños parecen reforzar la afirmación de Trump de que no pudo hacer nada para detener el ataque.

“Bombardear unilateralmente dentro de Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que está trabajando muy duro para tomar valientemente riesgos junto con nosotros para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Fue extremadamente inusual que la administración Trump criticara a Israel. Posteriormente, el presidente declaró en Truth Social: “Esta fue una decisión del primer ministro Netanyahu, no mía”. Trump también afirmó haber ordenado al secretario de Estado, Marco Rubio, que finalizara un pacto de cooperación en materia de defensa con Qatar.

Existen razones geopolíticas para tomar en serio los comentarios del presidente. Pero existe una complicación. A principios de este año, Trump aceptó un Boeing 747 de Qatar para que sirviera como nuevo Air Force One, violando cualquier entendimiento previo sobre ética presidencial.

¿Cómo se puede, entonces, convencer a los estadounidenses de que actúa según su percepción de sus intereses vitales de seguridad en este asunto, y no según su propio deseo de compensar a Qatar por el regalo personal de un avión valorado en cientos de millones de dólares?

Dejando esto de lado, la credibilidad de Trump ante Qatar necesitará un serio trabajo de reparación.

¿Qué hay del paraguas de seguridad que supuestamente proporcionaba la vasta base aérea Al Udeid en el desierto a las afueras de Doha? La instalación no impidió una violación profundamente humillante de la soberanía qatarí por parte de un enemigo con el que Estados Unidos quisiera que se relacionara.

Por extensión, ¿cómo pueden otros países del Golfo y otros aliados de Estados Unidos en todo el mundo estar seguros de que las garantías de seguridad de Trump serán más sólidas que para Qatar?

El ataque a Qatar también consolidará una creencia ya generalizada en todo Medio Oriente de que Trump carece de cualquier influencia sobre Netanyahu a pesar del peso de las ventas de defensa estadounidenses a Israel y el papel vital de Estados Unidos en la defensa del estado judío. El martes, la Casa Blanca no hizo declaraciones públicas sobre las consecuencias para el líder de Israel.

La pérdida de credibilidad de Trump es especialmente crítica, ya que el nuevo plan de paz estadounidense contempla la liberación de rehenes israelíes por parte de Hamas en Gaza a cambio de un alto el fuego.

Trump garantizaría entonces a Hamas que Israel cumpliría el acuerdo mientras continúan las negociaciones. Los atentados del martes a plena luz del día en Doha sugieren que esa es una promesa vacía.

Así, una vez más, el autoproclamado papel de Trump como presidente de la paz queda en entredicho. Y la comprensión de su equipo de política exterior sobre los despiadados dictadores globales quedó seriamente expuesta.

