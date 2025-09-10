Fue deportada nueve veces. Luego, como otros, encontró su sueño americano en México

Por Michael Ríos, CNN

Esther Morales vivió en Estados Unidos durante aproximadamente 20 años. A pesar de haber sido deportada varias veces, regresó ilegalmente en repetidas ocasiones buscando la oportunidad de alcanzar el sueño americano.

Su novena deportación, en 2009, sería la última. Incapaz de regresar a Estados Unidos debido a la aplicación de medidas más estrictas, terminó en Tijuana y decidió quedarse.

“Fue muy triste porque mi hija regresó a Estados Unidos… Así que, obviamente, la separación familiar me afectó mucho”, dijo a CNN.

Por difícil que fuera, Morales tuvo que aceptar que Tijuana sería su nuevo hogar y que la única manera de aprovecharlo al máximo era seguir adelante.

Aproximadamente 16 años después, Morales, originaria del estado mexicano de Oaxaca, se ha establecido en la ciudad fronteriza de dos millones de personas como una de las activistas más prominentes de la región, y ahora dirige una organización no gubernamental que apoya a migrantes como ella. El sueño que una vez persiguió al otro lado de la frontera, Morales lo ha encontrado aquí, en suelo mexicano.

Jean Bernaud Gelin aprendió una lección similar después de dejar su hogar en Haití y viajar 8.000 kilómetros a través de 10 países, aunque encontró su sueño sin siquiera llegar a Estados Unidos.

Tras intentar establecerse inicialmente en Chile, Gelin partió hacia Estados Unidos con la esperanza de que las políticas migratorias del presidente Barack Obama le abrieran nuevas puertas. Para cuando llegó a la frontera entre Estados Unidos y México, Donald Trump ya era presidente y uno de sus primos había sido deportado.

Temiendo sufrir el mismo destino, Gelin abandonó su ambición de llegar a Estados Unidos y decidió quedarse en la ciudad fronteriza mexicana de Mexicali, donde se convirtió en empresario, tutor de matemáticas y un hombre del Renacimiento en todos los sentidos.

“Hay oportunidades en todas partes”, dijo, y agregó que encontrarlas era cuestión de perseverancia y adaptación a nuevas situaciones.

Daniel Ruiz, por otro lado, se sentía prácticamente estadounidense. Ruiz, nacido en México, fue llevado a Estados Unidos sin documentos por su madre cuando era apenas un bebé. Se crió en Estados Unidos, donde estudió y aprendió las lecciones de vida que lo convirtieron en la persona que es hoy.

“Veía la televisión estadounidense. Crecí en la cultura estadounidense. Básicamente, me sentía como un ciudadano estadounidense”, dijo Ruiz en inglés, hablando con un dialecto del sur de California.

Esa imagen feliz se hizo añicos hace unos 24 años debido a un error de vida del que Ruiz se arrepiente hasta el día de hoy.

Fue capturado en una embarcación con una gran cantidad de marihuana que dice pretendía vender a amigos, delito que lo llevó a ser detenido y posteriormente deportado.

“Hice algo que infringió la ley. Lo entendí. Pero no me di cuenta de las consecuencias de ser deportado. Nunca se me pasó por la cabeza”, declaró a CNN.

Cumplió tres años de prisión y posteriormente fue enviado a Tijuana, una ciudad en la que había estado brevemente cuando era bebé, pero con la que nunca tuvo una verdadera conexión.

No fue una transición fácil, pero no tenía muchas opciones. Tras trabajar en diferentes empleos para ganarse la vida, lo contrataron en un centro de llamadas, ascendió hasta la gerencia y luego montó su propio negocio.

Al igual que millones de migrantes deportados y rechazados a lo largo de los años, incluyendo los miles expulsados ​​desde que Trump regresó a la Casa Blanca, Morales, Gelin y Ruiz se vieron obligados a renunciar a su sueño americano. Pero, como muchos otros, han encontrado nuevos sueños que perseguir, en el lugar que menos esperaban.

Para Morales, ese sueño estaba en Tijuana.

“Lo que me pasó me dolió mucho, pero no iba a quedarme llorando, llorando y llorando”, dijo. “Empecé a trabajar. A trabajar, trabajar y trabajar”.

Ella sabía que era una buena cocinera y en eso se concentró.

Abrió un restaurante en el corazón de la ciudad, sirviendo comida típica de su estado, desde tamales tradicionales hasta champurrado. También empezó a ofrecer comidas a migrantes en albergues.

“Estaba en un albergue cuando me deportaron. Así que conozco todas las necesidades de un migrante. Estuve en un albergue donde no había comida, ni agua potable, ni nada. Así que decidí que, en cuanto pudiera, ayudaría a los migrantes, y lo he hecho”, contó.

Ella creó una organización llamada Proyecto Comida Calientita, que proporciona comidas recién preparadas a los migrantes.

“La gente trae sacos de arroz, sacos de frijoles, ropa de segunda mano y yo distribuyo todo eso a uno o dos refugios por semana”, dijo.

Su empresa ha alimentado a miles de personas a lo largo de los años y ha recibido reconocimiento mundial. Desde México hasta Rusia, periódicos de todo el mundo han contado su historia, comentó, mientras mostraba un mural en su organización con recortes de periódico y premios.

Recordó que cuando Trump cerró efectivamente EE.UU. a los solicitantes de asilo que esperaban en la frontera, muchos de ellos recurrieron a ella en busca de inspiración y se unieron detrás de un mantra que ella acuñó y le gusta decir: “De este lado también hay sueños”.

Gelin decidió irse de Haití hace casi 10 años después de terminar la secundaria debido a la inestabilidad política y económica del país. Inicialmente, se estableció en Chile, un lugar con un idioma completamente diferente a su criollo nativo, y con estilos de vida y tradiciones desconocidos.

“Nunca había visto un alquiler mensual. En Haití, el alquiler es por un año o un mínimo de seis meses. Así que, en Chile, empecé a vivir un nuevo estilo de vida que nunca antes había visto”, dijo a CNN.

Finalmente encontró trabajo, pero sus perspectivas de una vida mejor eran limitadas. Tenía que trabajar 12 horas al día para llegar a fin de mes. Así que decidió emigrar a Estados Unidos.

Cuando ese plan no funcionó, decidió quedarse en Mexicali.

Se dio cuenta de que la ciudad fronteriza, un centro económico y cultural de Baja California, también tenía mucho que ofrecer, desde educación hasta perspectivas laborales.

Así aprendió el idioma local, algo que al principio le costó, pero que finalmente dominó leyendo literatura española y entablando amistad con hispanohablantes locales.

También buscó estudiar en la Universidad Autónoma de Baja California, una de las 10 mejores del país. Pero aprobar el examen de admisión resultó difícil. Tuvo que estudiar durante semanas mientras aún aprendía español.

Después de un par de intentos, aprobó el examen con altas calificaciones y se convirtió en el primer haitiano en inscribirse en la universidad, dijo a CNN, hablando en un español fluido.

En su segundo semestre, también trabajaba como tutor, ayudando a otros alumnos con los exámenes de admisión y las matemáticas.

Pronto se ganó el reconocimiento como instructor confiable y lanzó su propio negocio de tutorías. También emprendió otras iniciativas, desde comprar una franquicia local de venta de cerveza hasta convertirse en corredor de bolsa en sus días libres.

También hubo victorias personales. “Encontré una chica, nos hicimos pareja y ahora tenemos una hija”, contó.

Ahora Gelin quiere devolver a la comunidad lo que él considera su buena fortuna, inspirando a otros.

“Si alguien tiene la mentalidad de crecer y alcanzar sus metas, no importa dónde esté, lo hará”, sostuvo.

Cuando Ruiz fue enviado de regreso a Tijuana, también enfrentó un choque cultural.

“Cuando llegué a México, fue muy diferente porque nunca conocí esta cultura… La forma en que celebran, la forma en que actúan, la forma en que son, es una cultura diferente”, admitió.

Manifestó que su español en ese momento era “terrible” y que experimentó un cierto desdén por parte de algunos residentes de Tijuana que tenían opiniones desfavorables de los deportados, especialmente aquellos que se habían metido en problemas con la ley.

No fue una transición fácil y Ruiz tuvo que trabajar en varios empleos para poder llegar a fin de mes.

Pero experimentó un gran avance cuando lo contrataron en un centro de llamadas. Allí, obtuvo un ingreso estable y ascendió a la gerencia.

Después de su estancia en ese empleo, él y un compañero de trabajo lanzaron su propio centro de llamadas que contrató a otros deportados, muchos de los cuales también hablaban inglés y luchaban por integrarse. La empresa, dijo Ruiz, no solo los ayudó a aclimatarse, sino que también les proporcionó un sentido de comunidad.

“Pude hablar con la gente, conectar con ellos y escuchar sus historias… Todos se sentían bien juntos. Era un ambiente muy agradable”, dijo.

Posteriormente, Ruiz estableció un nuevo centro de llamadas donde continuó contratando a deportados y dándoles oportunidades de reconstruir sus vidas﻿.

En 2018, cuando Tijuana registró una gran afluencia de inmigrantes procedentes de Haití, Ruiz lideró los esfuerzos de base para proporcionar refugio y apoyo legal a docenas de solicitantes de asilo.

Desde allí, fundó una organización sin fines de lucro llamada Border Line Crisis Center. La organización ahora ofrece refugio, alimentos y recursos a mujeres y niños que han sido deportados o han huido de otros países y ciudades en busca de un nuevo comienzo.

Actualmente, está organizando lo que dijo es el primer concierto a gran escala de la ciudad para deportados, que reunirá a diferentes centros de llamadas, artistas y miembros de la comunidad este diciembre.

“Lo que intento hacer es unir a la comunidad de deportados”, manifestó. “Lo que nos hace especiales son nuestras historias. Nuestras historias son prácticamente iguales”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.