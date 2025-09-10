La redada de Hyundai muestra que las políticas de Trump obstaculizan sus ambiciones económicas

Por Chris Isidore

La planta de baterías de Hyundai en Georgia, donde 475 trabajadores fueron arrestados en una redada de control de inmigración la semana pasada, es solo el último ejemplo de las políticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, que chocan con sus objetivos para la economía más grande del mundo.

Los esfuerzos de control inmigratorio de la administración Trump han tenido impactos generalizados en la industria de la construcción, según una encuesta reciente de Contratistas Generales Asociados de Estados Unidos, un grupo comercial de contratistas involucrados en la mayoría de los tipos de proyectos de construcción.

La encuesta, realizada a 874 miembros, reveló que el 5 % reportó haber recibido visitas de agentes de inmigración, y el 10 % afirmó que los trabajadores abandonaron sus puestos o no se presentaron a trabajar debido a medidas inmigratorias reales o supuestas. Otro 20 % indicó haber sufrido un impacto indirecto debido a la pérdida de trabajadores por parte de sus subcontratistas.

Pero la preocupación por la inmigración —con amenazas de arresto, detención y deportación para los trabajadores— es solo una de las formas en que las políticas de Trump están frenando la construcción. Los aranceles están elevando el costo de materias primas como el acero, el aluminio y el cobre. Y la naturaleza intermitente de los aranceles de Trump dificulta, si no imposibilita, la planificación básica de proyectos a largo plazo como la construcción de una fábrica. Incluso mientras Trump anuncia un renacimiento de la manufactura en medio de masivas inversiones extranjeras, muchas empresas están posponiendo sus propios planes de construcción.

La encuesta de AGC se realizó entre el 8 de julio y el 15 de agosto, dijo Ken Simonson, el economista jefe del grupo, justo cuando la financiación para la aplicación de las leyes de inmigración estaba empezando a aumentar, dijo.

“Es el comienzo de lo que creo que serán medidas de aplicación muy generalizadas y agresivas”, dijo.

Y los aranceles de Trump han elevado los derechos de importación estadounidenses a niveles históricamente altos, aunque su destino final aún está en manos de los tribunales.

La Casa Blanca defendió las políticas de Trump como parte de su agenda económica más amplia.

“No hay escasez de mentes y manos estadounidenses para hacer crecer nuestra fuerza laboral, y la agenda del presidente Trump para crear empleos para los trabajadores estadounidenses representa el compromiso de esta Administración de capitalizar ese potencial sin explotar, mientras cumplimos con nuestro mandato de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en una declaración a CNN.

“La Administración está trabajando con nuestras industrias nacionales de acero, aluminio y cobre para garantizar que puedan satisfacer las necesidades de la industria estadounidense expandiendo la producción aquí mismo en casa”, afirma el comunicado.

Pero no todos están convencidos.

“Las políticas inmigratorias y arancelarias están en directa contradicción con el esfuerzo por aumentar la inversión y la construcción aquí en Estados Unidos, de eso no hay duda”, afirmó Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics. “El costo de la construcción está aumentando y seguirá aumentando. No afectará negativamente a la inversión, pero sin duda la lastrará”.

Hyundai afirmó que no modificará sus planes de invertir US$ 26.000 millones en instalaciones estadounidenses para 2028 tras la redada. Además, afirmó que trabajará para garantizar que sus socios y contratistas cumplan plenamente con las leyes de inmigración en el futuro.

“La inversión de Hyundai en Estados Unidos se centra en la creación de miles de empleos estadounidenses de alta calidad, y ese compromiso se mantiene inalterado”, declaró la compañía en un comunicado. “Para proyectos altamente técnicos, Hyundai puede, en ocasiones, recurrir a expertos globales, pero todos los trabajadores, ya sean locales o internacionales, deben cumplir plenamente con las leyes y regulaciones estadounidenses”.

Y la administración Trump defiende la redada aunque niega que vaya a frenar la inversión extranjera.

“El propio presidente lo expresó en un comunicado emitido el domingo por la noche, en el que se muestra muy agradecido con las empresas extranjeras de todo el mundo y las inversiones que están realizando aquí mismo en Estados Unidos”, declaró el martes la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Entiende que estas empresas quieran traer consigo a sus trabajadores altamente cualificados y capacitados, especialmente cuando crean productos muy especializados como chips, o en este caso, en Georgia, como baterías”.

“Pero el presidente también espera que estas empresas extranjeras contraten a trabajadores estadounidenses, y que estos trabajadores extranjeros y estadounidenses trabajen juntos, se capaciten y se enseñen mutuamente”, añadió. “Por lo tanto, espera que estas empresas extranjeras contraten mano de obra estadounidense”.

Simonson afirmó que hay indicios tempranos de que los aranceles están elevando los precios de materiales cruciales para la construcción de plantas, como el acero, el aluminio y el cobre. Añadió que los impactos de las políticas de Trump apenas comienzan a sentirse en las obras. Los cambios en las políticas arancelarias también están paralizando algunos planes de construcción.

“El efecto de todos estos arranques y paradas y signos de interrogación es que los propietarios están dejando los proyectos en suspenso, sin dar el visto bueno para empezar a trabajar porque no saben cuáles serán sus costos finales”, dijo Simonson.

Más del 40 % de los contratistas generales han visto cancelados sus próximos proyectos debido al aumento de costos, según la encuesta de AGC, y el 31 % alegó problemas de financiamiento. Sin embargo, el 26 % también indicó que la caída de la demanda a raíz de las políticas de Trump dio lugar a cancelaciones, y el 16 % citó específicamente los aranceles.

Eso significa que los nuevos anuncios de inversión de empresas extranjeras y nacionales probablemente se vean superados, al menos por ahora, por proyectos que se están suspendiendo, dijo Simonson.

Y los llamativos anuncios de inversiones en las conferencias de prensa de la Casa Blanca a menudo no cumplen las promesas.

Por ejemplo, en enero, tres importantes empresas tecnológicas anunciaron una inversión de US$ 500.000 millones en infraestructura para inteligencia artificial en Estados Unidos, creando hasta 100.000 puestos de trabajo en los próximos años.

Pero The Wall Street Journal informó meses después que el ambicioso proyecto había tropezado con varios obstáculos y que su objetivo del primer año se había reducido significativamente, afirmó el periódico.

Además, algunas inversiones anunciadas por la Casa Blanca incluyen fondos que ya estaban planeados o comprometidos antes de que Trump regresara al cargo.

Incluso si todas las inversiones que la Casa Blanca ha anunciado en los últimos meses (que suman un total de lo que Trump ha llamado billones de dólares) llegan a concretarse, no moverán la aguja tanto como uno podría pensar, dijo Zandi.

“Las inversiones anunciadas están planificadas para varios años. La inversión real que se realiza en un año es mucho menor”, ​​dijo. “Y los anuncios son pequeños en el contexto de una gran economía”. ( Con aproximadamente US$ 30 billones, la economía estadounidense es la más grande del mundo).

Esas inversiones también requerirán trabajadores extranjeros. Empresas extranjeras como Hyundai y LG casi con seguridad traerán trabajadores de sus países de origen al invertir aquí. Pero incluso en empresas nacionales, los trabajadores extranjeros, muchos de ellos de México y América Latina, ocupan una proporción significativa de los empleos en prácticamente cualquier proyecto de construcción importante.

Según la AGC, el 34 % de los trabajadores de la construcción son nacidos en el extranjero, en comparación con el 18 % de los trabajadores estadounidenses en general. En Georgia, donde se ubica la planta de Hyundai, esa proporción es del 43 %. En los estados más grandes del país, el porcentaje es aún mayor: 52 %, en California; 51 %, en Texas; 47 %, en Florida, y 46 %, en Nueva York.

Incluso con esos trabajadores extranjeros, la industria de la construcción necesita más personal. La encuesta de AGC reveló que el 92 % de los contratistas reportaron tener dificultades para encontrar los trabajadores que necesitan.

“La escasez de mano de obra en la construcción no es solo un problema de la industria”, dijo Simonson. “Proyectos de construcción de todo tipo se están retrasando porque no hay suficientes trabajadores cualificados disponibles para que las empresas los contraten”.

