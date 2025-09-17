La Fed realiza el primer recorte de tasas de interés desde que Trump asumió la presidencia

Por Bryan Mena, CNN

La Reserva Federal redujo este miércoles las tasas de interés por primera vez desde diciembre para apoyar el debilitado mercado laboral de Estados Unidos.

El banco central recortó su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, situándola en un nuevo rango de 4 % a 4,25 %.

Es el primer recorte de tasas del segundo mandato del presidente Donald Trump, tras una pausa de nueve meses provocada por la incertidumbre en torno a los principales cambios de política del Gobierno.

Los funcionarios de la Fed dijeron que querían ver primero los efectos de las políticas de Trump, incluidos sus aranceles, pero esa estrategia no fue bien recibida por Trump, quien ha llevado a cabo una intensa campaña de presión contra el banco central.

Aun así, a pesar de los intentos de Trump por doblegar a la Fed a su voluntad, fue finalmente la debilidad del mercado laboral lo que impulsó a la Fed a realizar un recorte de tasas largamente esperado.

Pero la decisión no fue unánime: el gobernador de la Fed Stephen Miran, designado por Trump y juramentado justo antes del inicio de la reunión de la Fed el martes, se opuso y apoyó un recorte de tipos mayor, de medio punto porcentual.

Los funcionarios de la Fed anticiparon un recorte adicional de tipos más adelante en el año, según sus proyecciones económicas actualizadas, en comparación con los dos recortes en 2025 que estimaron en junio. Esto significaría que la Fed implementaría otro recorte de un cuarto de punto porcentual en su reunión de octubre y luego otro en diciembre.

Sin embargo, sus proyecciones de desempleo e inflación para este año se mantuvieron sin cambios en comparación con sus estimaciones de junio.

Los banqueros centrales estadounidenses siguen en una situación difícil, con ambos aspectos de su doble mandato (precios estables y máximo empleo) amenazados. La inflación de los bienes sujetos a aranceles, como muebles y electrodomésticos, ha comenzado a subir en los últimos meses, según datos económicos.

Mientras tanto, los empleadores han frenado la contratación y los desempleados, en particular los recién graduados universitarios, tienen dificultades para encontrar trabajo. La Reserva Federal señaló en su declaración de política monetaria que «los riesgos a la baja para el empleo han aumentado».

Dos miembros de la junta directiva de la Fed, Michelle Bowman y Christopher Waller, afirman que la Fed debería haber recortado las tasas de interés en julio, lo que planteó la ya conocida pregunta de si la Fed se había quedado atrás. Y para complicar aún más las cosas, los funcionarios de la Fed también deben considerar conceptos abstractos, como los efectos retardados de los tipos de interés y el llamado tipo de interés neutral, el punto en el que los costes de los préstamos no estimulan ni frenan la actividad económica.

Mientras los funcionarios de la Fed se enfrentan a un complejo rompecabezas económico, la poderosa junta directiva del banco central ha presenciado acontecimientos sin precedentes en los últimos meses. El futuro de la gobernadora de la Fed Lisa Cook sigue en el aire, mientras impugna en los tribunales el intento de Trump de destituirla. A finales de agosto, Trump declaró haberla despedido, alegando acusaciones no probadas de fraude hipotecario, algo que el Departamento de Justicia está investigando.

Mientras tanto, Miran es una nueva voz en la Fed que apoya recortes de tipos más agresivos.

El llamado diagrama de puntos de la Fed —un gráfico de las estimaciones de los funcionarios de la Fed para su tasa de interés de referencia— mostró un punto muy por debajo de las demás estimaciones, lo que indica que el funcionario respalda recortes drásticos de tasas en 2025.

Los demócratas han expresado su preocupación por los estrechos vínculos de Miran con el presidente, señalando que técnicamente sigue siendo empleado de la Casa Blanca, ya que se encuentra en licencia sin sueldo mientras ejerce como gobernador de la Fed por un mandato vacante que finaliza a finales de enero.

Miran, por su parte, ha afirmado que se formará opiniones independientes sobre la economía.

