Se reanudan vuelos en Dallas tras fallas en el radar y las comunicaciones que afectaron a los controladores de tráfico aéreo

Una interrupción en las telecomunicaciones causó que los controladores de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en Dallas perdieran el radar y algunas comunicaciones la tarde del viernes, lo que llevó a que se detuvieran los vuelos en los aeropuertos del área.

Tras un cierre virtual de los aeropuertos en toda la ciudad, algunos vuelos pudieron reanudarse después de las 3:30 p.m., hora central.

“La FAA está ralentizando los vuelos en Dallas Love Field y el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth (DFW) debido a un problema reportado con el equipo de la compañía telefónica local”, dijo la FAA en un comunicado. “La FAA está trabajando con la compañía telefónica para determinar la causa”.

Los controladores de tráfico aéreo dependen de las líneas de telecomunicaciones de las compañías telefónicas locales para conectar sus instalaciones, incluidas las torres de los aeropuertos y el Control de Aproximación por Radar Terminal, que gestiona los vuelos que llegan o salen de los aeropuertos.

“Hemos perdido todo el radar y las comunicaciones telefónicas”, dijo el controlador en la torre de control de tráfico aéreo de Love Field en un audio grabado por LiveATC.net. “No voy a autorizar salidas hasta que podamos instalar un sistema. No tenemos comunicaciones con aproximación en este momento”.

“La aproximación quería que les dijera que detuvieran todas las salidas. No pueden comunicarse con ustedes. Creo que tienen algunos problemas de comunicación”, le dijo un piloto de Southwest a la torre de Love Field.

“Sí, creo que todo el Metroplex acaba de caerse”, respondió el controlador por radio. “Logramos comunicarnos con alguien”.

Al otro lado de la ciudad, los controladores estaban ocupados deteniendo el tráfico aéreo en DFW.

“Actualmente estoy deteniendo todas las salidas”, dijo el controlador de la torre a los pilotos que esperaban para despegar. “Esto (también) ocurrió hace un par de días cuando alguien cortó una línea y perdimos todo, así que tengan paciencia… No tengo idea de cuánto tiempo estaremos detenidos”.

Hasta las 4:30 p.m. hora central, había 645 retrasos de vuelos en DFW y 183 cancelaciones, junto con 165 retrasos en Love Field, según el sitio web FlightAware.

“Simplemente seguían retrasándonos, retrasándonos”, dijo la pasajera Krysta Wagner a Lorenzo Ferrigno de CNN mientras esperaba en la fila para reprogramar su vuelo en DFW. “Nos informaron que había un problema de control de tráfico aéreo y simplemente había demasiado retraso, así que vamos a perder nuestra escala”.

El pasajero Kevin Hensley renunció a regresar a casa en Boston esta noche después de hacer fila por más de media hora.

“En realidad, parece que hay que esperar otra media hora”, dijo. “Tengo un vuelo mañana por la mañana. Simplemente voy a tomar ese”.

Marion Anson-Perchal, de Wichita Falls, Texas, iba a Florida, pero su vuelo fue cancelado.

“Esperemos que puedan reprogramarnos y llevarnos a Miami antes de las 12 de mañana, o vamos a perder nuestro crucero”, dijo.

DFW es el tercer aeropuerto más transitado del mundo y un importante centro de operaciones para American Airlines. Southwest Airlines opera un centro de operaciones en Love Field.

“A medida que la FAA y su proveedor trabajan para resolver el problema, American ha emitido una alerta de viaje que permite a los clientes cuyos planes se vean afectados reprogramar sin cargos por cambio”, dijo la aerolínea en un comunicado publicado en X.

Southwest también relajó las reglas para los pasajeros que deseen volar en diferentes días u obtener un reembolso.

“Estamos reanudando las operaciones normales y haremos todo lo posible para minimizar más retrasos”, dijo el portavoz de la aerolínea Lynn Lunsford.

A principios de este año, problemas con una línea de telecomunicaciones de una compañía telefónica entre Long Island, Nueva York, y Filadelfia provocaron que los controladores de tráfico aéreo allí perdieran repetidamente contacto con los vuelos que se acercaban o salían del Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

El 28 de abril, cuando falló el cable existente, las radios quedaron en silencio durante 30 segundos y las pantallas de radar se apagaron durante 90 segundos. Cinco empleados de la FAA que trabajaban en la instalación tomaron 45 días de licencia por trauma, lo que provocó miles de vuelos retrasados. Desde entonces ocurrieron tres cortes más, antes de que un nuevo cable de fibra óptica entrara en funcionamiento.

El Secretario de Transporte, Sean Duffy, está pidiendo al Congreso que apoye un plan para un sistema completamente nuevo de control del tráfico aéreo, que costará miles de millones de dólares.

“Es un trabajo considerable y requerirá una cantidad considerable de dinero”, dijo Duffy a principios de este año.

