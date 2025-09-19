Juez rechaza demanda de Trump contra The New York Times por no ser “corta, sencilla y directa”

Por Brian Stelter y Hadas Gold, CNN

En un fallo cargado de burla, un juez federal rechazó la demanda por difamación del presidente Trump contra The New York Times, alegando que la confusa demanda de 85 páginas no cumplía con las normas federales para la presentación de demandas civiles. El equipo del presidente tiene un mes para volver a presentarla.

El juez Steven D. Merryday, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, declaró este viernes que la demanda “contraviene inequívoca e inexcusablemente los requisitos de la Regla 8” de las Reglas Federales de Procedimiento Civil.

Merryday indicó que el equipo legal de Trump puede volver a presentarla en las próximas cuatro semanas, pero debe limitar la demanda a 40 páginas o menos.

Una demanda no debe ser “un foro público para vituperios e invectivas” ni “un megáfono para las relaciones públicas”, afirmó.

Cuando Trump presentó la demanda por difamación a principios de esta semana, reclamando US$ 15.000 millones en daños y perjuicios, numerosos expertos legales declararon a CNN que la demanda carecía de fundamento, y varios argumentaron que se trataba más de una maniobra publicitaria que de un caso serio.

Un representante de The New York Times no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El jueves, el editor ejecutivo de The New York Times, Joe Kahn, declaró en un evento de Axios que Trump se equivocó en los hechos y en la ley en lo que respecta a la difamación.

“Lucharemos y ganaremos”, afirmó Kahn.

