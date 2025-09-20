Polonia despliega aviones de combate después de un masivo asalto aéreo de Rusia sobre Ucrania

Por Sophie Tanno, Antonia Mortensen y Daria Tarasova-Markina, CNN

Aviones militares polacos y aliados fueron desplegados la mañana de este sábado después de que Rusia lanzó un ataque aéreo masivo contra Ucrania, incluidos bombardeos dirigidos cerca de frontera occidental del país invadido con Polonia.

Esto ocurrió horas después de que la OTAN interceptara tres aviones rusos sobre el espacio aéreo de Estonia y mientras Europa permanece en alerta máxima tras una serie de violaciones rusas del espacio aéreo en países del este.

“Debido a la actividad de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa, que está realizando ataques en el territorio de Ucrania, la aviación polaca y aliada ha comenzado a operar en nuestro espacio aéreo”, publicó el ejército polaco en X.

“Se han desplegado pares de cazas de servicio y los sistemas de defensa aérea terrestres así como el reconocimiento por radiolocalización han alcanzado un estado de máxima preparación”, indicó.

Rusia lanzó 579 drones de ataque y varios tipos de drones simulados contra Ucrania entre la madrugada del sábado, según informó la Fuerza Aérea de Kyiv. Moscú también disparó ocho misiles balísticos y 32 misiles de crucero en el ataque, añadió.

“Durante toda la noche, Ucrania sufrió un ataque masivo por parte de Rusia”, denunció el presidente Volodymyr Zelensky. Añadió que tres personas murieron en el bombardeo y decenas resultaron heridas.

“Cada ataque de este tipo no es una necesidad militar, sino una estrategia deliberada de Rusia para aterrorizar a la población civil y destruir nuestra infraestructura”, declaró Zelesnky. “Por eso se necesita una respuesta internacional contundente”.

En total, ocho personas murieron y al menos 32 resultaron heridas en bombardeos rusos en las últimas 24 horas, según las autoridades regionales.

Este viernes, la OTAN interceptó tres aviones de combate rusos MiG-31 que violaron el espacio aéreo de Estonia en lo que este país calificó como un incidente “descarado sin precedentes”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia afirmó que los aviones ingresaron su espacio aéreo sobre el Golfo de Finlandia sin permiso y permanecieron allí durante un total de 12 minutos.

Los cazas italianos F-35 que estaban estacionados en Estonia como parte de la operación Eastern Sentry de la OTAN, además de aviones suecos y finlandeses, respondieron a la intrusión, comunicó la OTAN.

Rusia negó que sus aviones hubieran entrado en el espacio aéreo estonio e insistió en que el vuelo se realizó “en estricta conformidad con las normas internacionales” y “sin violar las fronteras de otros países”.

Estonia ha solicitado consultas con la OTAN tras la violación del espacio aéreo, el mecanismo que permite a cualquier miembro plantear formalmente un asunto ante el principal órgano de decisión política de la alianza. Está previsto que se celebre una reunión a principios de la próxima semana.

Los drones rusos violaron el espacio aéreo polaco y rumano a principios de este mes, lo que llevó a los aliados de la OTAN a comprometerse a reforzar las defensas en el flanco oriental del bloque.

También a principios de este mes, aviones de combate de la OTAN derribaron varios drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco durante un ataque a Ucrania.

La operación marcó la primera vez que la OTAN disparó contra objetivos de Rusia desde la invasión a gran escala de Ucrania, lanzada por Vladimir Putin en febrero de 2022. La alianza militar denunció el comportamiento “absolutamente peligroso” de Moscú.

Los últimos ataques se producen en medio de un proceso de paz estancado, con los aliados de Ucrania centrados en asegurar garantías de seguridad a largo plazo para Kyiv.

Zelensky dijo que se reunirá con el presidente de EE.UU. Donald Trump en la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana, y evaluará si dichas garantías están cerca de concretarse.

Los intentos de Trump por organizar una cumbre conjunta con Zelensky y el líder ruso Vladimir Putin no han tenido éxito hasta ahora.

