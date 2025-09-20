Reportan varias personas baleadas en club de campo en New Hampshire; el sospechoso está bajo custodia

Por Danya Gainor, CNN

Varias personas fueron baleadas en el Sky Meadow Country Club en Nashua, New Hampshire, según el departamento de Policía de la ciudad.

Las cámaras de vigilancia mostraron a un presunto atancante, quien fue detenido, informó la policía. Inicialmente, las autoridades creyeron que había dos sospechosos.

La policía estatal de New Hampshire está colaborando en la investigación del tiroteo, informó en X.

El hotel Sheraton Nashua, a poco más de un kilómetro del club de campo, se utilizará como punto de reunión, según la Policía de Nashua. Las autoridades piden a los residentes evitar el área de Sky Meadow.

La senadora Jeanne Shaheen y la representante Maggie Goodlander dijeron que están monitoreando el incidente.

“Billy y yo estamos orando por los heridos”, escribió Shaheen. “No hay lugar en nuestro estado para este tipo de violencia sin sentido.”

“Mi corazón está con las víctimas, sus familias y toda la comunidad de Nashua mientras esperamos más información”, dijo Goodlander.

La senadora Maggie Hassan dijo que su “corazón está con las familias de los afectados” y que está “agradecida por el trabajo de los agentes de las fuerzas del orden y los primeros respondedores en la escena”.

Se emitió una orden de refugio en el lugar para los residentes de la cercana Dunstable, Massachusetts, “por precaución” debido a la amenaza activa en Nashua, informó la Gerencia de Emergencias de Dunstable. La orden, emitida a las 8:31 p.m., hora de Miami, instruyó a los residentes a cerrar puertas y ventanas, no permitir el ingreso de desconocidos a sus hogares y permanecer dentro hasta nuevo aviso.

Sky Meadow Country Club, además de contar con un campo de golf, es un club privado que sirve como sede para una variedad de eventos, como bodas, según su sitio web, incluida una boda hoy.

Nashua está a unos 45 minutos de Boston, en la frontera con Massachusetts.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.