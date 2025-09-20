Trump dice que la suspensión de Kimmel no es un resultado directo de la presión del Gobierno sobre ABC

Por Dalia Abdelwahab, CNN

El presidente Donald Trump dijo el sábado que la suspensión del programa nocturno del comediante Jimmy Kimmel por parte de ABC no fue motivada por la presión de su administración.

Al ser consultado por un periodista al salir de la Casa Blanca sobre si su administración tuvo algún papel en la pausa del programa, Trump respondió: “No”. Sostuvo que considera a Kimmel “terrible” y agregó: “¿Saben quién lo suspendió? Su talento”.

The Walt Disney Company, empresa matriz de ABC, pausó el programa “indefinidamente” el miércoles en medio de la controversia por los comentarios de Kimmel sobre el presunto asesino de Charlie Kirk. La sorprendente decisión se produjo solo unas horas después de que el funcionario de la administración Trump responsable de otorgar licencias a las estaciones locales de ABC presionara públicamente a la compañía para que castigara a Kimmel.

Las declaraciones del presentador constituyeron “la conducta más enfermiza posible”, dijo el presidente de la FCC, Brendan Carr, al podcaster de derecha Benny Johnson. Carr sugirió que su FCC podría revocar las licencias de las afiliadas de ABC para obligar a Disney a sancionar a Kimmel.

“Podemos hacer esto por las buenas o por las malas”, dijo Carr. “Estas compañías pueden encontrar formas de cambiar su conducta y tomar medidas contra Kimmel, o habrá más trabajo para la FCC por delante”.

