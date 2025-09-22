“Como Prime, pero con seres humanos”: Cómo la administración Trump usa la IA para reforzar la aplicación de leyes migratorias

Por Angélica Franganillo Díaz, CNN

La administración Trump está ampliando drásticamente el uso de inteligencia artificial en la aplicación de leyes migratorias, utilizando la tecnología no sólo para rastrear a los migrantes sino también para ayudar a determinar quiénes son objeto de deportación.

Para impulsar la aplicación de las leyes migratorias —una prioridad política fundamental para el presidente Donald Trump—, la administración está implementando algoritmos de inteligencia artificial para analizar una amplia gama de registros. Los funcionarios dicen que estas herramientas pueden identificar posibles infracciones, priorizar pistas y orientar a los agentes sobre los siguientes pasos, acelerando procesos que antes dependían de revisiones manuales más lentas.

El director interino de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, describió una visión de escuadrones de camiones recogiendo inmigrantes con la eficiencia de las rutas de entrega de Amazon: “Como Prime, pero con seres humanos”, dijo en abril durante la Expo de Seguridad Fronteriza en Phoenix.

ImmigrationOS, una nueva plataforma que consolida estas herramientas en una única interfaz, impulsa esta visión. El sistema, que el DHS empezará a utilizar este jueves, incluye flujos de trabajo que permiten a los agentes aprobar redadas, registrar arrestos, generar documentos legales y dirigir a las personas a vuelos de deportación o centros de detención, todo desde un mismo lugar.

“No solo recopila datos: también estructura lo que los agentes hacen con ellos”, dijo un alto funcionario del DHS.

Si bien parte de la tecnología se ha utilizado previamente de forma fragmentada en iniciativas de inmigración, la escala de este proyecto no tiene precedentes. El sistema también se nutre de fuentes de datos tradicionalmente ajenas a la inmigración, como los Informes de Actividades Sospechosas y las transacciones financieras señaladas bajo la Ley de Secreto Bancario. Estas herramientas, más comúnmente empleadas en casos de antiterrorismo o blanqueo de capitales, ahora se están reutilizando para identificar posibles objetivos de las autoridades migratorias, desde personas sospechosas de fraude de identidad hasta quienes trabajan sin autorización.

Algunos expertos advierten de que la creciente dependencia de algoritmos opacos plantea serias preocupaciones. El sesgo, la extralimitación y la reducción de la supervisión humana son posibles, especialmente a medida que el Departamento de Seguridad Nacional intensifica las deportaciones y los decretos impulsan la adopción de la IA, al tiempo que desmantelan los llamados sistemas “woke” o regulados.

“Lo que estamos observando en estos próximos contratos es un cambio”, dijo Steven Hubbard, científico de datos del Consejo Americano de Inmigración, una organización sin fines de lucro que promueve la inmigración. “Anteriormente, las herramientas de IA se utilizaban principalmente para mejorar la eficiencia, marcando un caso para su revisión o facilitando el reconocimiento facial. Pero los nuevos sistemas descritos parecen ser más prescriptivos, orientando a los agentes sobre las medidas a tomar en lugar de simplemente apoyar su toma de decisiones”.

Bajo la administración Biden, el DHS comenzó a publicar “inventarios” de IA para revelar cómo las agencias utilizan la inteligencia artificial. Estos informes revelan que las herramientas de IA ya están integradas en la verificación de identidad, la detección de fraude, los registros para alternativas a la detención e incluso en chatbots para uso interno.

Ahora ese esfuerzo se está intensificando, con la ayuda de Palantir, un importante contratista del Gobierno también utilizado por el Departamento de Defensa.

A principios de este año, el ICE otorgó a la empresa casi US$ 30 millones para desarrollar ImmigrationOS. El sistema está diseñado no solo para recopilar información, sino también para influir en las decisiones de aplicación de la ley, una medida que, según los críticos, externaliza el criterio al software y genera inquietudes sobre la supervisión y la rendición de cuentas.

CNN se ha comunicado con DHS y Palantir para solicitar comentarios. Palantir ha dicho que cree que la IA debería utilizarse para “mejorar la ejecución y la toma de decisiones humanas en lugar de reemplazarlas” y que “es esencial preservar los principios fundamentales de privacidad y libertades civiles al utilizar datos”.

Un exfuncionario del DHS que trabajó en la actual administración Trump declaró a CNN que ImmigrationOS marca un cambio fundamental en la infraestructura de control migratorio. “Están combinando conjuntos de datos del Tesoro y otras agencias en una plataforma de observabilidad”, dijo el funcionario.

El exfuncionario añadió que la nueva plataforma también utilizará datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y del censo. Incluye flujos de trabajo integrados que permiten a los agentes aprobar redadas, registrar arrestos, generar documentos legales y dirigir a las personas a vuelos de deportación o centros de detención, todo desde una única interfaz.

“Puedes entrar y, ya sabes, hacer una redada y arrestar, y obtener tu aprobación en el sistema”, dijo el funcionario. “Luego, los dirigirá a detención o expulsión. Todo ese ciclo de vida está integrado en el software”.

El exfuncionario también alertó sobre la creciente dependencia del ICE de Palantir. “Una de las cosas que nos ha preocupado es que depender tanto de un proveedor principal… significa que uno está atado a su ecosistema”, dijo. “Gran parte de la infraestructura de TI ahora requiere las herramientas de Palantir para funcionar”.

Más allá de la dependencia de un proveedor, el sistema también marca una descentralización de la autoridad. Bajo las nuevas directivas de la era Trump, ImmigrationOS será accesible directamente para los agentes en el terreno, no solo en la sede. “La idea es llevar la IA a los operadores”, dijo el funcionario. “Deja que los agentes en el terreno la usen como mejor les parezca, en lugar de gestionarla centralmente”.

Hubbard advierte de que, si bien la atención se centra a menudo en el reconocimiento facial o la vigilancia, el verdadero impacto puede residir en un nivel más profundo: en las decisiones silenciosas y automatizadas que afectan a las personas que son blanco de ataques, detenidas o deportadas. “Si la IA se convierte en la base de las medidas de control, la supervisión no es opcional, sino urgente”, dijo.

El exdirector interino del ICE, John Sandweg, quien sirvió durante la administración Obama, dijo que el debate no gira en torno a si la IA puede ser útil, sino a cómo se implementa. “Estas herramientas pueden usarse para bien o para mal”, dijo Sandweg. “Esta administración ha dejado claro que quiere aumentar los arrestos; ellos mismos lo han dicho”.

Sandweg señaló que la adopción de la tecnología por parte del ICE no es nueva. “Las herramientas de IA existen desde hace más de una década. Pueden desempeñar un papel fundamental en la identificación de amenazas y terroristas. El ICE siempre ha adoptado la tecnología; antes, se centraba en las amenazas terroristas”.

Pero cuestionó la necesidad de la IA en ciertas operaciones policiales cotidianas. “No se necesita IA para ir a Home Depot y arrestar a la gente”, dijo.

Además, un ex alto funcionario del DHS, hablando en un panel de cumplimiento migratorio bajo las reglas de Chatham House, dijo que el ICE “ahora cuenta con una nueva herramienta de inteligencia artificial para realizar el trabajo de los auditores del formulario I-9 de forma más rápida y eficaz”. Estos auditores se encargan de revisar los formularios de elegibilidad de empleo (conocidos como I-9) para verificar que los trabajadores estén legalmente autorizados para trabajar en Estados Unidos. Revisan documentos como pasaportes, tarjetas de residencia y visas, e identifican discrepancias o posibles infracciones.

Pero los críticos dicen que esa misma eficiencia, si no se controla, podría dejar de lado el juicio humano en favor de la velocidad algorítmica, con consecuencias reales para personas reales.

“No se puede tomar la IA como una verdad absoluta”, dijo otro exfuncionario del DHS. “La IA es buena, pero no tan buena como un ser humano”.

