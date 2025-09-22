Trayectoria de la tormenta tropical Narda: ¿dónde está y hacia dónde se dirige?

Por CNN Español

La tormenta tropical Narda, que se formó este domingo en el océano Pacífico, se desplaza en paralelo a las costas del estado de Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional de México en su reporte más reciente.

A las 3 a.m. del centro de México (5 a.m., de Miami), Narda se encontraba a 255 km al sur de Zihuatanejo y a 290 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, y se movía en dirección oeste-noreste a 19 km/h.

La agencia mexicana pronostica que haya lluvias puntuales intensas en Guerrero (75 a 150 mm), Michoacán, Colima y Jalisco. Todas con descargas eléctricas, además, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Narda podría convertirse en huracán este martes, según los detalles de la trayectoria e intensidad prevista.

Hasta ahora, se habían formado 11 ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Lorena y Kiko.

