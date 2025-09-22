Trump relaciona el autismo con el consumo de paracetamol durante el embarazo, a pesar de la evidencia que demuestra seguridad

Jen Christensen , Katherine Dillinger , Meg Tirrell

El presidente de EE.UU. Donald Trump anunció el lunes que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) notificará a los médicos que el uso de acetaminofén (también denominado genéricamente como paracetamol) durante el embarazo “puede estar asociado con un riesgo muy elevado de autismo”, a pesar de décadas de evidencia que demuestra su seguridad.

“Recomiendan enfáticamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo, a menos que sea médicamente necesario”, como para tratar la fiebre, “si no puedes resistirlo”, dijo Trump.

Expertos afirman que el autismo es causado por múltiples factores y que la ciencia sobre la conexión entre el uso de Tylenol durante el embarazo y el autismo no está resuelta.

El acetaminofén ha sido considerado la única opción segura de venta libre para el dolor o la fiebre en personas embarazadas. Otras opciones comunes para aliviar el dolor, como el ibuprofeno o la aspirina en dosis regulares, pueden aumentar el riesgo de complicaciones graves durante el embarazo. No tratar una fiebre también puede ser peligroso tanto para el feto como para la persona embarazada.

Hablando desde la Oficina Oval junto al secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., Dr. Marty Makary, el director de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU., Dr. Jay Bhattacharya, y el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE.UU., Dr. Mehmet Oz, Trump no limitó sus comentarios al Tylenol durante el embarazo. Abogó por espaciar las vacunas infantiles e incluso retrasar la vacuna contra la hepatitis B para los recién nacidos —una estrategia de salud pública que llevó la infección en niños al borde de la eliminación— hasta los 12 años.

Es “demasiado líquido, demasiadas cosas diferentes están entrando en ese bebé”, dijo Trump, sin aportar más pruebas.

Investigaciones extensas han demostrado que no existe vínculo entre las vacunas y el autismo.

Trump agradeció a Kennedy por llevar el autismo a la “vanguardia de la política estadounidense, junto conmigo”. Kennedy, un activista antivacunas de larga data, ha promovido teorías desacreditadas que afirman que las vacunas causan autismo.

“Entendimos mucho más que muchas personas que lo estudiaron”, dijo Trump.

Sin embargo, los mensajes de Kennedy y la FDA el lunes fueron más moderados que las repetidas advertencias de Trump de no tomar Tylenol durante el embarazo ni dárselo a los bebés. La carta de la FDA a los médicos dice que “no se ha establecido una relación causal” entre el Tylenol y el autismo, y que “existen estudios contrarios en la literatura científica”.

Kennedy dijo que el HHS lanzaría una campaña de servicio público para informar a las familias y proteger la salud pública, y que “alentaría a los médicos a ejercer su mejor juicio” sobre el uso de acetaminofén durante el embarazo.

El fabricante de Tylenol, Kenvue, indicó a principios de este mes que había participado en un “intercambio científico” sobre el tema con funcionarios de HHS, y exhortó a las mujeres embarazadas a consultar con su proveedor de atención médica antes de tomar cualquier medicamento de venta libre.

“El acetaminofén es la opción más segura de analgésico para las mujeres embarazadas cuando sea necesario durante todo el embarazo”, dijo la empresa en un comunicado el domingo. “Sin él, las mujeres enfrentan opciones peligrosas: soportar condiciones como la fiebre, que pueden ser potencialmente perjudiciales tanto para la madre como para el bebé, o usar alternativas más riesgosas.

“Los hechos son que más de una década de rigurosa investigación, respaldada por los principales profesionales médicos y reguladores de salud globales, confirma que no existe evidencia creíble que vincule el acetaminofén con el autismo. Apoyamos a los muchos profesionales de la salud pública y la medicina que han revisado esta ciencia y están de acuerdo”.

Oz comentó que la FDA aprobará la prescripción de leucovorina —un ácido folínico de calcio en dosis altas, típicamente utilizado para tratar pacientes con cáncer durante la quimioterapia— para el tratamiento de niños autistas.

La FDA también restaurará la aprobación previamente retirada de Wellcovorin, una versión de marca de leucovorina fabricada por GSK, según una publicación en el Registro Federal.

La FDA pidió a GSK que presentara una nueva solicitud para agregar datos sobre la deficiencia cerebral de folato (CFD), una condición en la que hay un nivel bajo de folato en el líquido cefalorraquídeo, el fluido que rodea la médula espinal y el cerebro.

El número de personas diagnosticadas con autismo ha ido en aumento. Aproximadamente 1 de cada 31 niños fue diagnosticado con trastorno del espectro autista a los 8 años en 2022, frente a 1 de cada 36 en 2020, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. En 2015, era 1 de cada 68 niños.

Los expertos creen que hay varias razones para este aumento. La comunidad psiquiátrica amplió su definición de autismo en 2013, y ha habido una mayor concientización sobre los síntomas y aceptación de un diagnóstico, por lo que los padres ya no son tan reacios a buscar ayuda. También ha habido un esfuerzo concertado para evaluar a más niños pequeños en busca de autismo, debido a que la intervención temprana puede mejorar significativamente los síntomas y habilidades de un niño a largo plazo.

Los expertos dicen que la causa del autismo es multifactorial.

Así como hay múltiples genes involucrados en diferentes tipos de cáncer, al menos 100 genes están involucrados en el autismo, según el Dr. Peter Hotez, pediatra que codirige el Centro para el Desarrollo de Vacunas en el Texas Children’s Hospital. Afirmar que existe una sola “pistola humeante” que puede curar o incluso causar el autismo sería irresponsable, dijo.

“Entonces, por cada gen diferente de autismo, realmente hay una forma diferente de autismo, y es poco probable que un solo agente químico unificador pueda abordar siquiera una pequeña proporción de esos más de 100 genes relacionados con el autismo”, explicó el lunes a CNN Hotez, quien tiene una hija con autismo y ha escrito un libro sobre la condición.

“Mira, lo digo como padre de una niña con autismo: uno quiere una respuesta sencilla, ¿verdad? Pero lo que está muy claro es que no siempre hay una respuesta sencilla”, afirmó. “Hay tantas cosas que considerar, y es muy difícil precisar una causa”.

