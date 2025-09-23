Copa Libertadores: partidos de cuartos de final, horarios, posibles formaciones y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

La Copa Libertadores, el torneo de fútbol más importante de Sudamérica, conocerá esta semana a sus cuatro semifinalistas. El torneo, que en los últimos años ha estado enteramente dominado por los equipos de Brasil, podría estar viendo un cambio en esta tendencia.

Entre los ocho equipos que están en cuartos de final, la mitad son argentinos, mientras que hay tres de Brasil y uno de Ecuador.

La primera llave en definirse dejará sí o sí a un equipo argentino entre los mejores cuatro del certamen: Racing Club recibe a Vélez Sarsfield en un duelo entre dos conjuntos que se conocen mucho. A pesar de que Vélez ha sorprendido con su nivel hasta ahora, es Racing el que tiene todo a su favor: ganó 1-0 de visitante el partido de ida y en su estadio lleva tres triunfos consecutivos. Vélez, además, no tendrá a Lisandro Magallán, expulsado hace una semana.

Posibles formaciones

Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Bruno Zuculini; Santiago Solari y Adrián Martínez.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elias Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Michael Santos.

Horarios

6 p.m. de Miami, 7 p.m. de Buenos Aires, 5 p.m. de Bogotá, 4 p.m. de Ciudad de México y 12 a.m. de Madrid.

Cómo ver

Fox Sports y Disney+ (Argentina), Fubo, Fanatiz y beIN Sports (EE.UU.), ESPN 2 y Disney+ (México).

El miércoles llegará la hora del gran favorito a levantar la copa: Palmeiras. El elenco brasileño dio cátedra en el Monumental ante River Plate en la ida, aunque un gol de carambola en el final le dio vida a la serie. El “Verdao” es el único equipo invicto en el torneo, y ahora recibirá al “Millonario” con el objetivo de rubricar el 2-1 conseguido en el primer partido. El equipo argentino, que armó un plantel para ganar el trofeo pero que nunca consiguió buenos rendimientos, quedó obligado a la épica de ganar en tierras brasileñas.

Posibles formaciones

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Ignacio Fernández; Maximiliano Salas.

Horarios

8:30 p.m. de Miami, 9:30 p.m. de Buenos Aires, 7:30 p.m. de Bogotá, 6:30 p.m. de Ciudad de México y 2:30 a.m. de Madrid.

Cómo ver

Fox Sports y Disney+ (Argentina), Disney+ (Brasil), ESPN (toda Latinoamérica).

La gran sorpresa hasta aquí de la Copa Libertadores, la Liga Deportiva Universitaria de Quito, buscará hacer más historia en el primer turno del jueves, cuando visite al Sao Paulo de Brasil. Los ecuatorianos se hicieron fuertes en la altura y ganaron cómodamente 2-0 en el partido de ida, dejando a los paulistas contra las cuerdas. Sao Paulo sabe que no contará con Jonathan Calleri ni Luiz Gustavo, pero tiene esperanza en que Oscar y Lucas Moura estén al menos en el banco de suplentes.

Posibles formaciones

Sao Paulo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Robert Arboleda Alan Franco; Cédric Soares, Pablo Maia, Marcos Antonio, Enzo Díaz; Damián Bobadilla; Ferreira y Luciano.

LDU de Quito: Gonzalo Valle; José Quintero, Gian Allala Ricardo Ade, Leonel Quiñonez; Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Fernando Cornejo; Jeison Medina, Lisandro Aizugaray y Bryan Ramírez.

Horarios

6 p.m. de Miami, 7 p.m. de Buenos Aires, 5 p.m. de Bogotá, 4 p.m. de Ciudad de México y 12 a.m. de Madrid.

Cómo ver

ESPN y Disney+ (Ecuador), Fox Sports y Disney+ (Argentina), Fubo y Fanatiz (EE.UU.).

Estudiantes de La Plata, de Argentina, y Flamengo, de Brasil, definirán al último clasificado.

De igual manera que Palmeiras, el “Mengao” brilló en el partido de ida y ya ganaba 2-0 antes de los diez minutos de juego. Sin embargo, el equipo platense emparejó el desarrollo y aprovechó la injusta expulsión de Gonzalo Plata al conseguir un agónico descuento que dejó la serie entre signos de pregunta. Flamengo parece tener un plantel más completo, con muchos millones invertidos en el último mercado de pases, pero visitará Argentina con una diferencia de apenas un gol. La buena noticia es que podrá contar con Plata, a quien la Conmebol le retiró la tarjeta roja tras la queja de los brasileños. En Estudiantes no estarán Leandro González Pirez ni Edwin Cetré por lesión.

Posibles formaciones

Estudiantes LP: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Guido Carrillo.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Nicolás De la Cruz, Gonzalo Plata, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino; Pedro.

Horarios

8:30 p.m. de Miami, 9:30 p.m. de Buenos Aires, 7:30 p.m. de Bogotá, 6:30 p.m. de Ciudad de México y 2:30 a.m. de Madrid.

Cómo ver

Fox Sports y Disney+ (Argentina), ESPN y Disney+ (Brasil).

