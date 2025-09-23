Google dice que el 90 % de los trabajadores tecnológicos ya usan IA en el trabajo

Por Lisa Eadicicco, CNN

La gran mayoría de los trabajadores de la industria tecnológica utiliza inteligencia artificial en el trabajo para tareas como escribir y modificar código, según un nuevo estudio de Google.

El informe, proveniente de la división de investigación DORA de Google y con base en 5.000 respuestas de profesionales de la tecnología de todo el mundo, encontró que el 90 % de los encuestados está usando IA en su trabajo, un aumento del 14 % respecto al año pasado.

Los hallazgos llegan mientras el auge de la IA ha generado una mezcla de preocupación, expectativas y promesas sobre cómo la tecnología podría impactar los empleos y la economía. El CEO de Anthropic, Dario Amodei, fue noticia en mayo cuando dijo que la IA podría llevar a un incremento del desempleo, un sentimiento que otros profesionales de la industria tecnológica han minimizado desde entonces. Pero algunos datos sí sugieren que cada vez es más difícil para los trabajadores recién graduados encontrar empleos en ingeniería de software, una tendencia que se da en medio de una ola de despidos en el sector tecnológico.

Google es una de las muchas empresas que buscan capitalizar el cambio hacia el desarrollo de software asistido por IA; ofrece herramientas que van desde gratuitas hasta US$ 45 por mes para ayudar con la generación de código y el despliegue de agentes que pueden encargarse de tareas de desarrollo de software.

La empresa enfrenta una competencia generalizada, no solo de rivales como Microsoft, OpenAI y Anthropic, sino también de startups de codificación con IA como Replit y Anysphere, que están viendo dispararse sus valoraciones a medida que las empresas tecnológicas adoptan cada vez más la IA.

Ryan J. Salva, quien supervisa las herramientas de codificación de Google como Gemini Code Assist, dijo que la “gran mayoría” de los equipos en Google está usando IA, y que la tecnología se ha integrado en todo, desde la forma en que se escribe la documentación hasta los editores de código de Google.

“Si eres ingeniero en Google, es inevitable que uses IA como parte de tu trabajo diario”, dijo en una entrevista con CNN antes de la publicación del informe.

Pero el hecho de que los programadores usen IA no significa necesariamente que todos encuentren valor en ella. El 46 % de los profesionales tecnológicos que participaron en la encuesta dijo que “confía algo” en la calidad del código generado por IA, mientras que el 23 % dijo que solo confía “un poco” y el 20 % dijo que confía “mucho”. Y el 31 % dijo que la IA “mejoró ligeramente” la calidad del código, mientras que el 30 % dijo que no tuvo “ningún impacto”.

Salva dice que, en una escala del uno al cinco, donde uno es la predicción básica de texto y cinco es la capacidad de dar a la IA una orden general y vaga, el desarrollo de software con IA está en algún punto entre la etapa tres y cuatro. Es decir, la IA puede solucionar problemas entre sistemas, pero todavía necesita revisión humana y “muchas redes de seguridad”.

La adopción de herramientas de IA llega en un momento desafiante para los trabajadores tecnológicos recién graduados. La tasa de desempleo para los empleados de este nivel en ciencias de la computación e ingeniería informática es ahora más alta que la de campos como historia del arte e inglés, según la Reserva Federal de Nueva York, y las ofertas de empleo para roles de ingeniería de software en Indeed cayeron un 71 % entre febrero de 2022 y agosto de 2025.

Los recién graduados en ciencias de la computación que hablaron con CNN a principios de este año se mostraron en general optimistas sobre sus perspectivas profesionales futuras, pero reconocieron que la IA está cambiando la naturaleza del trabajo. Un recién graduado, Julio Rodríguez, dijo que postuló a más de 150 empleos antes de conseguir un puesto.

Aunque la adopción de la IA avanza rápido, Salva está en el grupo de quienes creen que hay partes críticas del desarrollo de software que no pueden ser automatizadas y que la IA agilizará las partes que los trabajadores consideran mundanas.

Pero reconoce que al menos parte del aumento en la adopción de IA probablemente provenga del entusiasmo que rodea a la tecnología.

“El desarrollo de software es una industria de la moda… Todos estamos persiguiendo el próximo estilo de jeans”, comentó. “Y cuando hay tanta conversación al respecto, todos están emocionados por probar lo nuevo”.

