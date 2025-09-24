Nueva York se volvió “demasiado loca” así que se mudó a un pueblo italiano, conoció a su marido y formó una familia

Silvia Marchetti

A veces, mudarse al extranjero puede parecer una apuesta arriesgada, un salto a lo desconocido.

Para Caroline Chirichella, neoyorquina de 36 años, mudarse a un tranquilo rincón del centro de Italia fue más que una escapada. Significó formar una familia, comprar una vivienda asequible y empezar una nueva vida, a una fracción del coste de la anterior.

Cansada del gasto y el ritmo de la ciudad de Nueva York, Chirichella se mudó en 2014 a Guardia Sanframondi, un pueblo poco conocido cerca de Nápoles.

Hoy, felizmente casada con un italiano y madre de dos hijos, dice que está viviendo una vida perfecta en un pueblo tan desconocido que incluso a muchos italianos les cuesta ubicarlo.

La mudanza fue una casualidad. Una noche, el programa de televisión inmobiliario “House Hunters International” llamó la atención de Chirichella, en concreto la ubicación del episodio: Guardia Sanframondi.

“Mi mamá y yo ya habíamos planeado un viaje a Italia, pero mi mamá sugirió que lo añadiéramos al itinerario porque se veía tan hermoso”, le cuenta a CNN. “Cuando vinimos por primera vez en octubre de 2014, todo encajó y supe que este era el lugar donde quería vivir”.

Aunque se consideraba “una orgullosa chica de la ciudad de Nueva York” y vivía sin pagar alquiler en el apartamento de sus padres mientras dirigía su propio negocio, dice que ya se había cansado de la vida en la Gran Manzana.

“No tenía tiempo para conexiones reales con la gente, la ciudad se volvió demasiado loca para mi gusto y, aunque manejaba con éxito mi propio negocio de catering privado, no me dio mucha flexibilidad para experimentar la vida plenamente”, dice.

Vivía mi vida, pero no sentía que la estuviera experimentando. Quería un lugar donde pudiera vivirla al máximo y formar parte de una comunidad. Quería un cambio de aires y ritmo completo.

Al llegar a Guardia, una comunidad de apenas 5.000 habitantes ubicada al noreste de Nápoles, en la región de Campania, Italia, Chirichella dice que quedó inmediatamente cautivada, tanto que se propuso comprar una casa allí.

“En mi primera visita, supe que este era un lugar especial”, dice. “Lo sentí en el corazón. Fue como volver a casa. Guardia tiene un sentido de comunidad que, viniendo de Nueva York, me faltaba”.

Aprovechando los bajos precios de las propiedades en muchas comunidades rurales italianas, Chirichella encontró una casa de tres pisos con terraza y vistas a valles y montañas. Pagó poco más de US$ 50.000, cantidad que, según ella, pudo costear sin hipoteca.

También fue su primer encuentro con Vito Pace, un artista que se encontraba allí exponiendo en una muestra de arte. Ambos se conocieron al cruzarse en una plaza.

“Cuando regresé a casa en Nueva York un mes después, me envió una solicitud de amistad en Facebook y comenzamos a hablar todos los días hasta que regresé a Guardia seis meses después”.

La pareja disfrutó de su primera cita formal al regreso de Chirichella. Posteriormente, mantuvieron una relación a distancia antes de que ella decidiera mudarse definitivamente a Italia, en 2016.

En Nueva York, Chirichella alguna vez albergó la ambición de convertirse en cantante de ópera, pero el ritmo frenético de la ciudad la agotó y le arrebató sus sueños, dice. Guardia, lejos de las rutas turísticas, le ofreció lo opuesto a Nueva York: tranquilidad, intimidad y ritmos relajados. También le brindó sueños diferentes.

“Guardia es vivir a ritmo lento, la dolce vita en su máxima expresión”, dice. “He conocido a muchísima gente increíble, tanto expatriados como locales. Todos se cuidan entre sí, que es justo lo que quería cuando llegó el momento de formar una familia.

La relación de Chirichella con Pace evolucionó rápidamente una vez que ella vivía en Guardia. Seis meses después, vivían juntos y al año siguiente se comprometieron, para luego casarse un mes después. Llevan más de siete años casados ​​y tienen dos hijos: Lucía, de 7 años, y Nicola, de 2.

Sabía que quería encontrar la manera de vivir a mi manera. Quería, ante todo, disfrutar de mi familia, ya que sabía que ser madre siempre estaría en mis planes.

Chirichella ahora hace malabarismos entre la crianza de sus hijos y la gestión de una empresa de relaciones públicas.

“Vivir en Guardia fue la mejor decisión que tomé porque me dio mi futuro: mi esposo, mis hijos y mi propio negocio”.

La casa de Chirichella, ubicada a las afueras del centro histórico de Guardia, fue objeto de numerosas renovaciones y mejoras a medida que la familia crecía, con Pace a cargo de gran parte del trabajo. Finalmente, se quedaron pequeños y la pusieron a la venta a principios de este año, mudándose a una segunda propiedad de cuatro habitaciones, adquirida por poco más de US$ 80.000.

Cuando no está dirigiendo su agencia, Chirichella pasa sus días con amigos, dando largos paseos por el campo, llevando a los niños al parque, comiendo y bebiendo “comidas increíbles” y disfrutando del ritmo de vida relajado de Italia.

Con Pace, disfruta de excursiones a los pueblos de los alrededores para explorar la zona. La inmersión en el pueblo también le ayudó a aprender italiano; ahora lo habla con fluidez, aunque no a la perfección.

Su mudanza también la ha reconectado con sus raíces familiares. Como ciudadana italoestadounidense, tiene vínculos con la región de Campania a través de su bisabuelo, originario de Sala Consilina, cerca de Salerno, al sur de Nápoles.

Y ahora su familia de Nueva York —su madre Elvira, de 72 años, y su padre Bob, de 73— ha decidido seguir los pasos de Chirichella y mudarse a Guardia, queriendo estar más cerca de sus nietos y compartir la vida tranquila de su nuevo hogar.

“Mis padres también viven en el pueblo y a menudo nos reunimos para cenar”, dice. “Son una parte fundamental de nuestras vidas. Cuidan a los niños para que yo pueda trabajar y, de vez en cuando, mi esposo y yo podamos salir solos por la noche”.

Incluso con más hijos, los costos son bajos. La familia gasta unos U$ 3.500 al mes en servicios públicos, comestibles, seguro de auto e incluso cenas fuera tres veces por semana.

“Esto no incluye viajar, ir al cine ni llevar a nuestros hijos a parques de atracciones”, explica. “Pero si viviéramos en Nueva York con dos hijos, lo que tenemos aquí no nos alcanzaría ni para el alquiler”.

Trabajar por cuenta propia, añade, le da la flexibilidad que durante mucho tiempo imaginó tener.

Chirichella dice que su nueva vida en Italia le ha dado “su propia versión de la felicidad”.

Chirichella dice que adaptarse a las peculiaridades de vivir en Italia no siempre ha sido fácil. La puntualidad, por ejemplo, no es un rasgo típico de Italia, comenta. “Si esperas a alguien para una entrega o para hacer algún trabajo en casa, siempre sé que llegará al menos 20 minutos más tarde de la hora que avisó”.

Cuando llegó el momento de comprar las casas, se dio cuenta de que los plazos tendían a extenderse, pero pronto aceptó el hecho de que todo es parte de cómo funcionan las cosas en Italia.

Trabajar con italianos es muy diferente a trabajar con estadounidenses, y eso está bien. Si hubiera querido que las cosas funcionaran igual que en Estados Unidos, debería haberme quedado allí.

Incluso servicios básicos como la electricidad y el agua pueden cortarse sin previo aviso. Pero otras sorpresas han sido más bienvenidas. Ha aprendido a disfrutar de los encuentros improvisados ​​que forman parte de la vida de pueblo: encontrarse con los vecinos para tomar un café rápido o un aperitivo.

“Le da color al día”, dice. “Las pequeñas interacciones casuales se han convertido en una parte favorita de vivir aquí”.

Tras casi una década en Guardia, Chirichella dice que no se imagina volver a Nueva York. “De pequeña, iba en metro a la escuela y veía a tanta gente con aspecto desdichado, y me decía: ‘Nunca quise que eso me pasara a mí’”, dice. “He encontrado la manera de crear mi propia versión de la felicidad”.

