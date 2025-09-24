Palestinos temen más restricciones tras el cierre de Israel del único acceso de la Ribera Occidental al mundo exterior

Por Mostafa Salem y Abeer Salman, CNN

La decisión repentina de Israel de cerrar indefinidamente el único paso terrestre que permite a más de 3 millones de palestinos en la ocupada Ribera Occidental acceder a viajes internacionales ha intensificado los temores de más restricciones, en medio de las amenazas israelíes de represalias ante el reconocimiento occidental de un Estado palestino.

El cierre del paso ha dejado varados a palestinos en el extranjero, mientras que pacientes que recibían tratamiento médico en Jordania se vieron obligados a extender su estadía con presupuestos limitados. Familias han quedado separadas por la decisión abrupta de Israel, y miles siguen sin saber cuándo se reabrirá la frontera.

Ismail Tamimi, un padre en Jordania, dijo que el cierre de la frontera lo ha separado de sus hijas pequeñas, quienes estaban visitando a familiares en la ciudad de Hebrón, en la Ribera Occidental.

“Una de mis hijas es diabética… Hoy perdió su chequeo en Jordania, y no puedo traerla aquí porque la frontera está cerrada”, dijo, agregando que “las escuelas también están por empezar, así que mis hijos perderán el inicio”.

Otro palestino de Hebrón, Rami Al Quwasmi, dijo que tuvo que alquilar una casa en Jordania mientras espera la reapertura de la frontera.

“No sé a dónde ir, hay miles como yo”, afirmó. Más de la mitad de la población de Jordania, de 10 millones, es de ascendencia palestina, y el país alberga a más de 2 millones de refugiados palestinos registrados.

El Gobierno de Israel, que controla el paso fronterizo, aún no ha explicado por qué se cerró la frontera. La Autoridad de Aeropuertos de Israel, que administra el paso, dice que fue una decisión tomada por el nivel político. Esto ocurre varios días después de que un conductor de camión jordano que transportaba ayuda humanitaria destinada a Gaza abriera fuego en el paso, matando a dos soldados israelíes. Las fuerzas israelíes dijeron que investigarían el incidente.

Los palestinos sienten que el cierre es una represalia y está diseñado para castigarlos por una decisión tomada esta semana por varios países occidentales de reconocer a Palestina como un país independiente.

“Es una venganza contra el pueblo, y se parece mucho a los puestos de control que se extienden por toda la Ribera Occidental. Esto nos hace sentir que vivimos en una gran prisión”, dijo a CNN Tharwat Shaqra, periodista palestino que vive en la Ribera Occidental.

Reino Unido, Francia, Canadá, Australia y varias otras naciones occidentales declararon formalmente el lunes su reconocimiento de un Estado palestino, una medida condenada por Israel y su primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien dijo que la decisión otorgará un “premio enorme al terrorismo”.

Durante décadas, los palestinos han dependido del Cruce Allenby, también conocido como Puente Rey Hussein o Cruce Al-Karama, como la principal vía de salida de la Ribera Occidental sin tener que entrar a Israel. Los viajeros de la Ribera Occidental suelen utilizar el paso para acceder a aeropuertos internacionales en la vecina Jordania, visitar a familiares que residen en ese país o recibir tratamiento médico.

El puente fue nombrado en honor al general británico Edmund Allenby, quien lideró a las fuerzas aliadas en la captura de Palestina del Imperio Otomano hace más de un siglo. Fue destruido en varias ocasiones a lo largo de su historia, incluso por un terremoto en 1927, un ataque de paramilitares judíos en 1946 y durante la Guerra de los Seis Días de 1967 entre Israel y Estados árabes.

Israel controla el puente desde esa guerra y lo cierra en días festivos religiosos o por motivos de seguridad. La semana pasada, el paso fue cerrado tras la muerte de los dos soldados israelíes antes de reabrirse unos días después. Un ataque similar el año pasado también llevó al cierre del paso.

Pero la última decisión de Israel de cerrar el paso, descrita como un cierre indefinido, ha generado preocupación entre los palestinos, quienes afirman que parece ser parte de un patrón de medidas recientes para confinar a la población palestina.

“Los estudiantes no pueden ir a sus universidades, y aquellos que estudian en el extranjero no pueden regresar. Las familias han sido separadas”, dijo a CNN el destacado político palestino Mustafa Barghouti, antes de agregar que “los pacientes que necesitan tratamiento en Jordania ahora tienen prohibido viajar”.

El Gobierno israelí ha discutido la posibilidad de anexar toda o parte de la Ribera Occidental, y los ministros de extrema derecha han presionado por una anexión completa. Ha construido más bloqueos y ha instalado decenas de portones de hierro en todo el territorio ocupado, dificultando el movimiento interno.

“Esto está convirtiendo a todos los pequeños pueblos y aldeas en prisiones y guetos más pequeños como parte del plan de Israel para dividir la tierra y presionar a la gente para que eventualmente abandone Palestina”, dijo Barghouti.

El puente brinda a los territorios palestinos una línea de vida económica, entregando bienes esenciales a la región en dificultades y, más recientemente, permitiendo que camiones transporten ayuda humanitaria clave desde Jordania hacia Gaza, el territorio palestino devastado por la mortal campaña militar de Israel (que ha matado a más de 65.000 personas, según el Ministerio de Salud en el enclave) lanzada en represalia por un ataque mortal contra ciudades israelíes perpetrado hace casi dos años por Hamas, el grupo militante palestino que mató a 1.200 personas y tomó como rehenes a 251 personas ese día.

“El cierre de la frontera es un castigo colectivo y es una medida desorientada de Netanyahu, quien ha llevado a Israel al aislamiento internacional”, dijo a CNN Ahmad Tibi, un miembro árabe del Knesset.

