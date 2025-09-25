Al menos 17 muertos tras enfrentamiento en una cárcel de Ecuador

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

Un enfrentamiento entre bandas rivales en la cárcel de la ciudad costera de Esmeraldas en Ecuador dejó al menos 17 muertos, según informó la Policía Nacional a través de un comunicado compartido a la prensa.

“La situación se da por una orden externa del grupo de delincuencia organizada Tiguerones para que eliminen a elementos de Los Lobos, Los Choneros y presos no afines a Los Tiguerones”, indicó la Policía.

La institución confirmó que desplegó un operativo de seguridad en la zona del centro carcelario de Esmeraldas y que la cifra de muertos podría ser ajustada conforme se realice el levantamiento de los cuerpos.

De acuerdo con el informe preliminar, los enfrentamientos habrían empezado en uno de los pabellones de la prisión tras una emboscada en la que fueron sustraídas las llaves de las celdas, situación que permitió que los reos atenten contra la vida de los presos de celdas externas.

“Las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, próximamente daremos mas detalles de lo sucedido”, indicaron en un comunicado desde el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. CNN consultó a la Presidencia de la República para obtener más detalles, pero hasta el momento no hubo respuesta.

Esta masacre carcelaria ocurre a tan solo tres días de otra en ocurrida en la prisión de Machala, en la provincia de El Oro, donde se registraron 14 reos muertos, según la Policía.

En ese hecho, el coronel William Fabián Calle, comandante de la Zona 7, indicó que, tras el ingreso de la Policía a la cárcel de Machala, el personal constató que en uno de los pabellones había 14 muertos, 14 heridos y un guía penitenciario que recibió impactos de bala y falleció.

“Ustedes saben que en esta cárcel existe un enfrentamiento entre las bandas, dos pabellones se pasan a un grupo de delincuencia organizada, y es donde se producen estos asesinatos. La interrogante es cómo se pasaron al otro pabellón ya que son varios filtros”, precisó Calle.

Los hechos violentos en las penitenciarías ocurren en medio de un estado de conflicto interno armado que rige desde enero de 2024 en el país y pese al despliegue militar y policial en algunos centros carcelarios.

