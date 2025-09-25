El nuevo episodio de “South Park” parodia al presidente de la FCC, Brendan Carr

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

El nuevo episodio de “South Park” emitido el miércoles abordó todas las polémicas de la semana, pues parodió tanto Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) como al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El quinto episodio de la temporada 27 de la mordaz serie de dibujos animados de Comedy Central tiene como título “Conflict of Interest” y se centra en la figura de Carr, cuyo nombre salió a relucir de manera prominente la semana pasada luego de que el presidente de la FCC y cadenas de estaciones afiliadas amenazaran a ABC por los comentarios que el presentador Jimmy Kimmel hizo en un monólogo sobre la respuesta del movimiento MAGA al asesinato de Charlie Kirk.

El incidente condujo al anuncio de la suspensión de manera indefinida del programa “Jimmy Kimmel Live!”, medida que ABC revirtió y permitió que Kimmel volviera al aire el martes.

En el nuevo episodio de “South Park”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordena que torturen a Brendan Carr, quien cae por las escaleras y resulta envenenado; finalmente, es hospitalizado con un yeso corporal y el brazo inmovilizado en la postular del saludo nazi. “Me temo que puede perder su liberard de expresión”, le advierte un médico al Carr que yace en cama.

CNN en Español se comunicó con el departamento de Medios de la FCC para obtener comentarios al respecto.

El capítulo también parodia al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pues la madre de Kyle, Sheila Broflovski, quien es judía, pronuncia una arenga en la que explica que el conflicto entre Israel y Hamas no es “de los judíos contra Palestina, sino de Israel contra Palestina”, y decide viajar a Israel para confrontar al propio Netanyahu.

“South Park” se tomó una semana de descanso la semana pasada. En esta temporada, la serie animada ha hecho mofa del presidente Trump, de la toma federal de la ciudad de Washington y de ICE y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

