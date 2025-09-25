Lionel Messi vuelve a sus mejores tiempos para llevar al Inter Miami a los playoffs de la MLS

Por Ben Church, CNN

Lionel Messi jugó un papel protagónico en la victoria del Inter Miami contra el New York City FC por 4-0, el miércoles, un resultado que catapultó a su equipo a los playoffs de la MLS.

El argentino marcó dos goles y dio una asistencia en una noche brillante para el Inter Miami, con anotaciones también de Baltasar Rodríguez y Luis Suárez.

“Estamos contentos porque ahora estamos oficialmente clasificados para los playoffs. Eso fue muy importante para nosotros. Ahora tenemos que seguir adelante. Sabemos que tenemos dos partidos menos, así que intentaremos descansar, recuperarnos y prepararnos para Toronto [en el próximo partido]”, declaró el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano.

Después de tener suerte en el inicio del partido contra Nueva York, Miami se adelantó justo antes del descanso por medio de Rodríguez.

Messi fue decisivo en el gol, con un pase brillante al centrocampista, que no falló en su definición.

El capitán Messi luego duplicó la ventaja de Miami, en el minuto 74, con una jugada que tuvo sus raíces en Barcelona.

Sergio Busquets, quien jugó con Messi en el club catalán en la plenitud de sus carreras, encaminó a su compañero al marco contrario con un pase en profundidad desde el centro del campo. Con la defensa neoyorquina desorganizada, el pequeño mago remató el balón por encima del portero antes de alejarse celebrando en círculos.

Suárez marcó entonces un penalti para el 3-0, antes de que Messi añadiera otro en el minuto 86.

Fue otro golazo de Messi, con el delantero corriendo directamente hacia la defensa neoyorquina antes de pasar el balón a su pie derecho y rematar cruzado al portero.

El doblete eleva el total de goles de Messi, de 38 años, a cinco en los últimos tres juegos, un rendimiento que ha catapultado a Miami al tercer lugar en la Conferencia Este de la liga estadounidense.

El equipo ahora está a cinco puntos del líder de la división, Philadelphia Union, tras haber jugado dos partidos menos.

Miami buscará el primer puesto con cinco encuentros restantes de la temporada regular.

Messi lidera actualmente la tabla de goleadores de la MLS, con 24 esta temporada. Además, comparte el tercer puesto en asistencias con 13.

Los playoffs de la MLS comienzan el 22 de octubre y la Copa MLS está programada para el 6 de diciembre.

