Rihanna da la bienvenida a su tercer hijo con A$AP Rocky

Por Lisa Respers France, CNN

Rihanna ya no es la única chica en su hogar.

La cantante y empresaria dio a luz a su tercer bebé, una hija, a quien llamaron Rocki Irish Mayers, según la propia cantante, quien publicó una foto de su nueva integrante en su cuenta oficial de Instagram.

Ella y su pareja de hace mucho tiempo, el rapero y empresario A$AP Rocky, también son padres de un hijo, RZA, nacido en 2022, y de otro hijo, Riot, nacido en 2023.

Rihanna mantuvo su tradición de fusionar la moda con sus anuncios de embarazo al mostrar su última pancita en mayo en la MET Gala. En 2020, le dijo a British Vogue que su plan a 10 años incluía tener hijos.

“Tendré hijos, tres o cuatro”, dijo ella. “Lo único que importa es la felicidad, esa es la única relación sana entre un padre y un hijo. Lo único que realmente puede criar a un niño es el amor”.

Rihanna, de 34 años, y A$AP Rocky, de 33, fueron amigos durante años y oficializaron su relación romántica en 2021. Él la llamó “el amor de mi vida” durante una entrevista con GQ, y agregó que la paternidad estaba “en mi destino, absolutamente”.

En abril, le dijo a Vogue que su amor por Rihanna era “interno, externo, infinito, el pasado, el futuro”.

The-CNN-Wire

