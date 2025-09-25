Trayectoria de la tormenta tropical Humberto: dónde está y hacia dónde se dirige

Por CNN en Español

La tormenta tropical Humberto, que se formó el miércoles, continúa su avance por el Atlántico central.

La mañana de este jueves, Humberto se encontraba a 775 km al este-noreste de las Islas de Sotavento del Norte, según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

El sistema avanza en dirección oeste a una velocidad de 17 km/h con vientos máximos sostenidos de 75 km/h.

El Centro espera que Humberto se fortalezca en los próximos días.

Su impacto dependerá también de su posible interacción con una perturbación que se desplaza por el norte del Caribe y que tiene una gran probabilidad de convertirse en la próxima tormenta con nombre este fin de semana.

Esta es la trayectoria prevista de Humberto:

