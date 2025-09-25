Trump anuncia un arancel del 25 % para camiones y otro del 30 % para muebles

Por David Goldman, CNN

El presidente Donald Trump anunció este jueves aranceles generalizados sobre varios productos para el hogar, incluidos gabinetes de cocina importados y ciertos tipos de muebles, lo que podría aumentar aún más los costos en una categoría que ya ha subido de precio en los últimos meses. Trump también anunció aranceles para camiones pesados y productos farmacéuticos este mismo jueves.

“Impondremos un arancel del 50 % a todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados, a partir del 1 de octubre de 2025. Además, cobraremos un arancel del 30 % a los muebles tapizados”, escribió Trump en una publicación en Truth Social este jueves por la noche.

Diversos aranceles impuestos por Trump ya han incrementado considerablemente los precios de los muebles en el último año. En general, los muebles el mes pasado costaban un 4,7 % más que en agosto de 2024, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. En particular, los muebles de sala y comedor han subido un 9,5 % en los últimos 12 meses, informó la BLS.

Los precios de los muebles se han disparado a medida que Trump aumentó los aranceles a China y Vietnam, los dos principales proveedores de muebles importados. Ambos países exportaron el año pasado muebles y accesorios por un valor de US$ 12.000 millones, según datos del Departamento de Comercio de EE.UU.

Los precios de los muebles habían caído durante los dos años y medio previos a los aranceles de Trump. Pero este jueves, Trump dijo que los fabricantes extranjeros han saturado el mercado estadounidense y que los aranceles eran necesarios para recuperar la capacidad manufacturera de EE.UU.

“La razón de esto es la gran ‘inundación’ de estos productos en Estados Unidos por parte de otros países”, dijo Trump. “Es una práctica muy injusta, pero debemos proteger, por razones de seguridad nacional y otras, nuestro proceso de manufactura”.

Las acciones de Wayfair, RH y Williams-Sonoma cayeron en operaciones posteriores al cierre.

Trump también anunció este jueves un arancel del 25 % para camiones pesados importados a Estados Unidos, un gravamen comercial diseñado para igualar las condiciones para la industria estadounidense de fabricación de camiones, que ha sido afectada por los aranceles acumulativos de la Casa Blanca.

“Para proteger a nuestros grandes fabricantes de camiones pesados de la competencia desleal del exterior, impondré, a partir del 1 de octubre de 2025, un arancel del 25 % a todos los ‘camiones pesados’ fabricados en otras partes del mundo”, dijo Trump en Truth Social.

Aranceles previos impuestos por Trump —incluidos aranceles del 50 % al acero, aluminio y cobre— ya han elevado considerablemente los costos para los fabricantes estadounidenses de camiones. Los camiones fabricados en el extranjero, incluidos los de Daimler Truck de Alemania e International Motors, suelen fabricarse en México e importarse sin aranceles gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), siempre que aproximadamente dos tercios de las piezas del camión se fabriquen en América del Norte.

Los aranceles fueron diseñados, en parte, para impulsar la manufactura estadounidense y dar ventaja a las fábricas nacionales sobre los productos extranjeros. Pero los aranceles al acero y aluminio han alterado el equilibrio de oferta y demanda, elevando el precio de todos los metales, tanto importados como nacionales. Eso significa que los aranceles de Trump han hecho que algunos camiones fabricados en EE.UU. sean más costosos que los fabricados por empresas extranjeras.

“Nuestros grandes fabricantes de camiones, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros, estarán protegidos de la avalancha de interrupciones externas”, dijo Trump en su publicación de este jueves. “Necesitamos que nuestros camioneros estén financieramente sanos y fuertes, por muchas razones, pero sobre todo, por motivos de seguridad nacional”.

Sin embargo, no está claro si el arancel del 25 % se aplicará a todos los camiones pesados o solo a aquellos que no cumplan con el T-MEC.

El anuncio de este jueves sigue a una investigación que Trump ordenó al Departamento de Comercio en abril para determinar si las importaciones de camiones medianos y pesados representan una amenaza para la seguridad nacional.

Trump también ha amenazado con imponer otros aranceles, incluidos los de madera, semiconductores y otros productos.

