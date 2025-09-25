Un afortunado en Missouri se lleva la mitad del enorme premio mayor de Powerball de US$ 1.780 millones

Por Karina Tsui, CNN

El afortunado de Missouri que ganó la mitad del premio mayor de Powerball de casi US$ 1.800 millones se presentó para reclamar su enorme premio, según la Lotería de Missouri.

La persona, a quien la lotería no identificó, tenía uno de los dos billetes vendidos que coincidieron con todos los números del sorteo del 6 de septiembre del premio mayor de Powerball de US$ 1.787 millones, el segundo más grande jamás ganado en Estados Unidos.

El hombre, que se describió a sí mismo como una persona hogareña, dijo que espera tomarse una temporada libre y pasar tiempo con su esposa, de acuerdo con un comunicado de prensa de la Lotería de Missouri.

“Voy a ser yo mismo por un año”, dijo al cobrar su premio en la sede de la Lotería de Missouri en Jefferson City. “El día perfecto es estar sentado en casa haciendo lo que hago: relajarme”.

Refiriéndose a su esposa, bromeó: “Ahora me va a sacar de la ciudad”.

Cada ganador puede elegir entre un premio anualizado de US$ 893,5 millones o un pago único de US$ 410,3 millones, ambos antes de impuestos. El ganador de Missouri optó por un pago único, informó la lotería de Missouri.

El hombre señaló que era difícil comprender la gran suma.

“Soy millonario, multimillonario, y anoche lavé la ropa…”, dijo con incredulidad, según la Lotería de Missouri.

Describió las noches de insomnio que pasó desde que se dio cuenta de que su boleto era el ganador, diciendo: “Es el mejor problema que he tenido”.

El boleto ganador se compró en una gasolinera QuikTrip de San Luis, según la Lotería de Missouri. QuikTrip de San Luis también recibió una bonificación de US$ 50.000 por la venta del ticket premiado.

El otro boleto ganador se vendió en una tienda de conveniencia Big’s en Fredericksburg, Texas, a unos 112 Km al noroeste de San Antonio, informó la Lotería de Texas.

Los seis números ganadores fueron: 11, 23, 44, 61, 62 con un Powerball rojo de 17 y un multiplicador Power Play de 2.

Los aciertos de la fortuna del 6 de septiembre pusieron fin a una racha de 42 sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor, un periodo que se remonta a mayo.

El premio mayor más grande de Powerball sigue siendo el de US$ 2.040 millones ganado en California el 7 de noviembre de 2022.

