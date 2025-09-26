Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por LaLiga: previa, horarios, posibles formaciones y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

La capital de España se paraliza este sábado con el clásico entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, válido por la séptima fecha de LaLiga. Será un duelo entre equipos que pasan por momentos opuestos: la confianza de un “Merengue” que arrasa en el comienzo de la temporada frente a las dudas de un “Colchonero” que ha sido, hasta aquí, profundamente irregular.

El Atlético de Madrid está naufragando por la mitad de la tabla de posiciones, con apenas nueve puntos en seis jornadas, producto de dos triunfos, tres empates y una derrota.

Podría ser peor de no ser por Julián Álvarez, que rescató al equipo en la última fecha con tres goles para el 3-2 contra el Rayo Vallecano.

El “Colchonero” todavía no ha hecho pie en la 2025/2026, con actuaciones por debajo de lo esperado. Mostró cosas interesantes ante el Liverpool por la Champions, es cierto, pero hasta ahora no ha encontrado juego ni regularidad.

La buena noticia para los dirigidos por Diego Simeone es el retorno de Alexander Sorloth, quien ya cumplió con la fecha de suspensión por su expulsión ante el Mallorca.

Por otra parte, Johnny Cardoso, Thiago Almada y José María Giménez se mantendrán fuera de las canchas por lesión.

El Atlético necesita los tres puntos ante su rival de toda la vida si no quiere empezar a despedirse de la pelea por LaLiga antes de llegar a octubre.

Por el contrario, el Real Madrid parece en estado de gracia. Todo le sale bien. Marcha con puntaje ideal, con seis triunfos en igual cantidad de partidos, y también consiguió los primeros tres puntos en la Champions League.

Gana hasta cuando juega con diez jugadores, como ante la Real Sociedad. Tiene la valla menos vencida en lo que va del torneo, con apenas tres goles en contra, y es el segundo equipo más goleador, solo por detrás del Barcelona.

Los números respaldan sus rendimientos en el campo de juego. Desde la llegada de Xabi Alonso se ha visto a otro “Merengue”, muy intenso en la presión y con jugadores comprometidos con la recuperación de la pelota. Sabe que si la recupera rápido tiene más de medio trabajo hecho, porque del resto se encarga Mbappé, quien ya tiene más goles (siete) que partidos jugados.

A pesar de sus buenos números, el Madrid enfrentará este sábado al rival más peligroso que ha tenido hasta ahora en la temporada, sabiendo que un triunfo en casa ajena puede potenciar aún más la ilusión de los aficionados blancos.

Simeone apostaría por dos líneas de cuatro jugadores y dos delanteros, dejando a Sorloth en el banco: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Barrios, Nicolás González; Griezmann y Julián Álvarez.

Xabi Alonso no tiene un once predilecto, ya que ha ido rotando a sus extremos, pero se inclinaría por estos titulares: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Arda Güller, Vinicius Jr; Mbappé.

10:15 a.m. de Miami.

11:15 a.m. de Buenos Aires.

9:15 a.m. de Bogotá.

8:15 a.m. de Ciudad de México.

4:15 p.m. de Madrid.

ESPN en DirecTV y Fubo en Estados Unidos, DSports en Argentina, ESPN en Colombia, Sky Sports y Sky+ en México y DAZN LaLiga en Movistar (55), en Orange (113) y LaLiga TV Bar en España.

