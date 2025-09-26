Muere en Cuba una estadounidense que estaba en la lista de los más buscados del FBI

Patrick Oppmann de CNN desde La Habana

Assata Shakur, miembro del Ejército de Liberación Negra y fugitiva por cuya cabeza se ofrecía una recompensa de US$ 2 millones del FBI, falleció en La Habana, donde había recibido asilo político de Fidel Castro, anunció este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Según el breve anuncio, Shakur, también conocida como Joanne Chesimard, falleció el jueves por “problemas de salud y su avanzada edad”. Tenía 78 años.

Franca defensora de la revolución armada en Estados Unidos, Shakur fue condenada por su participación en un tiroteo en 1973 en la autopista de Nueva Jersey en el que murió un policía estatal. Shakur resultó herida en el intercambio de disparos y afirmó que el FBI la había elegido para asesinarla como parte de una campaña generalizada contra las organizaciones militantes negras en las décadas de 1960 y 1970.

Mientras cumplía cadena perpetua por el asesinato del agente estatal Werner Forester, Shakur escapó de una prisión de Nueva Jersey en 1979 y comenzó su vida como fugitiva.

Reapareció en 1984 en Cuba, donde el entonces líder cubano Fidel Castro le otorgó asilo político. Durante su estancia en Cuba, Shakur escribió libros, apareció en un documental y se burló de los intentos de Estados Unidos por forzar su extradición.

En 2013, el FBI nombró a Shakur la primera mujer en su lista de terroristas más buscados y, junto con el fiscal del estado de Nueva Jersey, aumentó la recompensa por su captura a US$ 2 millones.

Su asilo en la isla comunista, junto con otros fugitivos de la justicia estadounidense, sirvió de base para los activistas anticastristas que argumentaban que Cuba debería seguir en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos de países que patrocinan el terrorismo de Estado.

Shakur también fue madrina y tía política del rapero asesinado Tupac Shakur.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.