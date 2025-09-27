Un grupo de adolescentes imparte cursos intensivos de IA a adultos mayores de Silicon Valley

Por Yahya Salem y Emma Lacey-Bordeaux, CNN

Jacob Shaul es el típico estudiante de preparatoria que pasa los sábados jugando al ajedrez y devora libros de Malcom Gladwell y Angela Duckworth. Explica los principios de la computación cuántica con la misma facilidad con la que toca un solo de batería con su banda. Y, tras aprender a programar, decidió compartir su pasión fundando una organización sin fines de lucro que ha impartido cursos gratuitos de programación a más de mil estudiantes en los cinco continentes.

Lo que comenzó como una prueba individual en la antigua escuela secundaria de Shaul, Live Oak School, es ahora una operación de 16 personas que ofrece cursos de una semana, tanto en línea como presenciales, en más de 30 instituciones, incluyendo más de una docena de escuelas y residencias de ancianos en el área de la Bahía de San Francisco, donde vive Shaul. Shaul y los voluntarios que trabajan con él toman el autobús, ya que ninguno tiene licencia de conducir. Al menos, no todavía.

“Realmente disfruto de enseñarle tecnología a la gente”, dice Shaul, de 17 años, cuando se le pregunta por qué pasa su tiempo libre de esta manera. “Quiero aprovechar el poder de la tecnología y ayudar a la gente a usarla”.

Shaul lanzó Mode to Code en 2024 tras sentir que a los adolescentes les resultaba más fácil aprender los secretos de la informática con la ayuda de un compañero. Shaul y sus amigos del instituto imparten cursos sobre IA, desarrollo web y de videojuegos en nueve escuelas del Área de la Bahía, e incluso colaboran con iniciativas locales y organizaciones sin ánimo de lucro, como Breakthrough Summerbridge y Young STEAMers, que ofrecen oportunidades educativas a estudiantes de bajos recursos. Sus clases internacionales tienen un alcance igualmente impresionante, desde India hasta Italia, desde Botsuana hasta Bolivia, y siguen buscando llegar más lejos.

Pero no fue hasta marzo de este año que Shaul amplió las fronteras de sus aulas, que pasaron de estar compuestas principalmente por estudiantes de secundaria a incluir a personas mayores en residencias de ancianos. Según Shaul, su madre lo convenció de presentar su programa en Rhoda Goldman Plaza, una residencia de ancianos de San Francisco. En los últimos seis meses, el programa ha sido ofrecido en unas 20 instalaciones. Siete aceptaron la oferta, y Shaul y sus voluntarios imparten clases una vez por semana durante cuatro semanas y continúan brindando asistencia personalizada a personas mayores que buscan más apoyo.

Resulta que las personas mayores también están dispuestas a aprender tecnología de un adolescente. Cuando Shaul y sus voluntarios se presentan con sus polos de Mode to Code, son recibidos por una docena de personas mayores en instalaciones del Área de la Bahía. Desde clases de tecnología hasta soporte técnico, el programa de cinco semanas de Shaul ofrece un espacio para las personas mayores curiosas que podrían estar interesadas por las posibles aplicaciones de la IA en su vida diaria o simplemente buscan configurar sus correos electrónicos en sus teléfonos.

“Saben mucho más de lo que esperaba”, dijo Shaul, al destacar la curiosidad y la perspicacia de sus estudiantes mayores.

El objetivo de estas clases es “cerrar la brecha digital entre generaciones”, según Aydin Khaleeli, colíder del programa de 17 años, quien se inspiró para unirse a Mode to Code como profesor gracias a los desafíos tecnológicos que enfrentó al conectar con sus abuelos en Pakistán.

Khaleeli comentó que le preocupa que las personas “se queden rezagadas” por carecer de conocimientos básicos de tecnología e IA.

Como cualquier buen profesor, Shaul y los voluntarios se adaptan a las necesidades de sus alumnos. Si bien las clases están diseñadas para ser “universales”, como las describe Shaul, él selecciona ciertos elementos para que la tecnología sea “útil en el día a día”.

Estos adultos mayores, que viven a las afueras del centro tecnológico global de Silicon Valley, ya estaban familiarizados con muchas de las herramientas de alta tecnología, y utilizaban la IA para todo, desde la creación de borradores de obituarios hasta traducciones. Pero los tutoriales de Shaul les han ayudado a ganar más confianza.

Ed Kaplan, quien se desempeñó como científico ambiental, asistía a las clases de Shaul creyéndose un pionero. Usa ChatGPT con facilidad y sabe que siempre debe revisar las notas a pie de página, especialmente en temas polémicos. Kaplan recurrió a la herramienta cuando un amigo, que estaba de luto por su cónyuge, necesitaba inspiración y ayuda para redactar un obituario. Recopiló todos los detalles importantes sobre la vida de esta persona, los ingresó y se maravilló de la calidad del contenido que obtuvo “en ocho segundos”. Su amigo, aunque inicialmente desconcertado, le agradeció el texto.

Pero para Kaplan y otras personas mayores, una prioridad mayor es detectar las estafas en línea y telefónicas. Los estadounidenses mayores de 60 años reportaron pérdidas de US$ 4.900 millones por estafas en 2024, un aumento del 43 % con respecto a 2023, según datos del FBI.

Shaul y Khaleeli dedican una semana entera a explicar cómo evitar las estafas. Los estafadores se han vuelto más sofisticados y los jubilados suelen ser sus principales objetivos.

Sus buzones de correo electrónico están repletos de ofertas fraudulentas para asistencia técnica. Aparecen mensajes de texto que les ofrecen ayuda para salir de sus deudas con el IRS, y la conversación en las mesas del almuerzo suele girar en torno al creciente número de llamadas telefónicas que reciben. Reciben llamadas en las que les dicen que sus nietos necesitan ayuda, con tanto en juego que sienten que deben actuar de inmediato. Se cree que la vergüenza facilita el trabajo de estos estafadores porque nadie quiere admitir que los engañaron.

Paulette Aroesty, de 87 años, ha recibido llamadas como esta. “Las personas mayores son un grupo muy vulnerable”, dijo Aroesty, y agregó que “a veces contestan el teléfono solo para hacerse compañía o son un poco confusos, y las personas mayores siguen más las órdenes”.

Kaplan afirmó que, en lo que respecta a las estafas, incluso las personas con un buen nivel educativo son susceptibles de ser engañadas. Como ejemplo, Kaplan citó a un médico que había perdido entre US$ 2.000 y US$ 3.000. El médico “no nos lo dijo hasta que alguien más tuvo la fuerza de decir que había sido estafado”, dijo Kaplan.

Kaplan y Aroesty hablaron sobre la importancia de un foro donde las personas mayores pudieran hablar de estos temas abiertamente, recibir ayuda y no sentirse avergonzadas. Kaplan afirmó que la franqueza y la solicitud de ayuda pueden frustrar estas conspiraciones. Compartió la historia de cómo un estafador intentó convencer a una conocida de que metiera dinero en un paquete de aluminio y lo dejara en un punto de entrega. Pero la mujer le había contado lo que había hecho a un empleado de la residencia de ancianos, quien intervino y logró hacerse con el paquete justo antes de que lo enviaran, devolviéndole sus US$ 800.

Aroesty casi es engañada por un estafador que le había ofrecido ayuda técnica cuando tuvo un problema con un iPad. Cuando el estafador la contactó y se ofreció a arreglarlo, casi accedió. Pero su incesante insistencia en obtener el número de su tarjeta de débito por teléfono levantó sospechas. Aroesty puso a prueba su intuición diciéndole al hombre que no tenía tarjeta de débito. Lo que sucedió después la confirmó: “Se enojó y me colgó”, dijo entre risas.

Según la Oficina del Censo, en 2024, casi una de cada cinco personas en Estados Unidos tenía 65 años o más, una cifra que se prevé que aumente. A nivel mundial, se proyecta que el número de personas en este grupo de edad alcance los 1,6 billones en 2050, según las Naciones Unidas. Este envejecimiento de la población, impulsado por su creciente dependencia de la tecnología para la conectividad y la comodidad, creó una oportunidad lucrativa para que las empresas invirtieran en una categoría de soluciones tecnológicas en rápido crecimiento, convenientemente denominada “AgeTech”.

AgeTech, que a veces reduce su umbral de adultos mayores para incluir a cualquier persona mayor de 50 años, se compone de tecnología y servicios diseñados para ayudar a su público objetivo a mejorar su calidad de vida. Muchas empresas reconocidas de diversos sectores, como CVS Health, Hyundai y Best Buy, están invirtiendo en esta categoría, ya que buscan una parte de los más de US$ 120.000 millones en gasto tecnológico entre las personas mayores de 50 años, según las previsiones de AARP para 2030.

El auge de AgeTech le ha dado a Shaul la oportunidad de colaborar con The Smarter Service, una empresa de servicios de TI que se describe a sí misma como un “conserje tecnológico para adultos mayores”. Entre sus estudios, su deseo de expandir Mode to Code y el hecho de que “no puede estar en todas partes a la vez”, Shaul suele recomendar a sus estudiantes a The Smarter Service para consultas más personalizadas.

Shaul espera convertir su pasión por la informática en una carrera en informática, específicamente en ingeniería de software, dejando Mode to Code a otros que puedan desarrollarlo más y ampliar su alcance.

“Espero que alguien de mi universidad o alguien con quien trabaje se haga cargo del proyecto después de mí”, dijo. “Definitivamente quiero que continúe”.

Pero a pesar de su pasión por la tecnología, el secreto de su éxito, especialmente entre las personas mayores, podría tener más que ver con algo tradicional: la conexión cara a cara. Es una de las razones por las que el trabajo de su equipo con jubilados se ha mantenido a nivel local.

Para Geoffrey Washburn, director de enriquecimiento personal en Franks Residences, no lo dudó en aceptar cuando Shaul le propuso la enseñanza a residentes. Washburn comentó que sabe que los residentes siempre necesitan apoyo tecnológico y que las oportunidades de aprendizaje presencial son mucho mejores, especialmente en temas complejos como la tecnología.

En una sesión reciente en Franks Residences, ese nivel de comodidad era evidente.

Las personas mayores acosaron a Shaul y Khaleeli con todo tipo de preguntas, desde cómo organizar sus teléfonos hasta qué planeaban estudiar en la universidad. Y ellos, a su vez, hicieron todo lo posible para que sus estudiantes se sintieran cómodos y empoderados. Para Shaul, que las personas mayores entiendan cómo usar sus teléfonos para todo, desde una lupa hasta su aplicación de podcast, puede ayudarles a desenvolverse mejor en sus vidas.

A Aroesty, por ejemplo, no le hace falta mucha convicción. Le encanta poder hablar por FaceTime con sus nietos y usar Alexa para apagar las luces. Aun así, echa de menos los viejos tiempos, cuando la matrícula universitaria solo costaba US$ 22 y se podía hablar cara a cara con una persona en lugar de chatear con un bot.

Es una razón más para apreciar lo que ofrece Mode to Code: una sesión para personas mayores a la vez.

