Un incendio por una batería que explotó paraliza servicios gubernamentales vitales en Corea del Sur

Por Laura Sharman, CNN

Un gran incendio en el centro de datos nacional de Corea del Sur paralizó cientos de servicios gubernamentales en línea, incluidos postales y tributarios, informó Reuters.

El incendio probablemente comenzó con la explosión de una batería en el Servicio Nacional de Recursos de Información en la ciudad de Daejeon, a unos 130 km al sur de la capital Seúl, alrededor de las 8:20 p.m. del este viernes, hora local, según la agencia de noticias.

El estallido provocó una “fuga térmica” que liberó calor extremo en la sala de servidores, lo que dificultó a los bomberos contener el infierno, declararon funcionarios a la agencia.

El primer ministro Kim Min Seok manifestó que el incendio había “paralizado” la plataforma digital interna del Gobierno, cerrando su sistema de correo electrónico oficial y varios sitios web.

Más de 600 servicios y sistemas gubernamentales en línea permanecían fuera de servicio el sábado por la mañana, incluido un sistema de identificación móvil y servicios postales en línea.

Kim advirtió que los viajeros en los aeropuertos que dependen únicamente de identificaciones móviles también podrían enfrentar interrupciones, según los medios locales.

Alrededor de 170 bomberos y 63 camiones cisterna acudieron al lugar el viernes y lograron poner bajo control al incendio principal a alrededor de las 6:30 a.m. del día siguiente, según informes.

De acuerdo con la agencia de noticias Yonhap, un trabajador sufrió quemaduras de primer grado en la cara y el brazo mientras manipulaba baterías y casi 200 paquetes de baterías de iones de litio fueron destruidos en la habitación.

El servicio nacional de datos actúa como un servidor en la nube para muchos procedimientos gubernamentales y bases de datos para el país asiático altamente interconectado, así como para centros de datos en otros lugares.

No había una estimación de cuándo se reiniciarían los servicios, dijo a Reuters el jefe del centro de datos, Lee Jae-yong, en una reunión informativa.

El Ministerio del Interior dijo que la plataforma en línea del Gobierno para quejas y peticiones también fue suspendida.

Kim se disculpó el sábado por las molestias ocasionadas al público y aseguró que el Gobierno trabajaría rápidamente para restablecer los servicios.

“Hubo dificultades para contener el incendio debido a que los sistemas gubernamentales críticos estaban concentrados en un solo sitio”, comentó Kim en una reunión de emergencia televisada.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.