Renuncia a su cargo el superintendente de Iowa Ian Roberts, detenido por ICE

Ian Roberts, el líder de las escuelas de Des Moines que fue detenido por agentes de inmigración la semana pasada, renunció a su cargo, dijo su abogado el martes.

“Hoy enviaremos una carta a la junta escolar de Des Moines autorizada por el Dr. Roberts para renunciar a su cargo como superintendente de las escuelas públicas de Des Moines”, dijo su abogado Alfredo Parrish durante una conferencia de prensa.

“Por preocupación por sus 30.000 estudiantes, el Dr. Roberts no quiere distraer a la Junta, educadores y personal de enfocarse en educar a los estudiantes del distrito”, decía la carta.

Roberts fue detenido el viernes por la mañana por agentes de inmigración, según el Departamento de Seguridad Nacional, que dijo que el educador estaba en el país ilegalmente y tenía cargos existentes por posesión de armas.

La Junta Escolar de Des Moines lo colocó primero en licencia remunerada y luego en licencia sin goce de sueldo. La junta le había dado como plazo la tarde del martes para aclarar su estatus de ciudadanía.

Parrish dijo que su oficina presentó una moción de suspensión el lunes para el caso de Roberts, y que estaba en proceso de presentar una moción para reabrir el caso a partir del martes.

“No tenemos libertad para hablar sobre esa moción de suspensión hoy, estamos en proceso de presentar una moción para reabrir el caso”, dijo Parrish.

El Departamento de Justicia abrió una investigación de derechos civiles sobre las Escuelas Públicas de Des Moines (DMPS, por sus siglas en inglés) debido a sus prácticas de empleo, dijo la agencia en un comunicado de prensa el martes.

“Las iniciativas DEI y las preferencias de contratación basadas en la raza en nuestras escuelas violan las leyes federales contra la discriminación y socavan las prioridades educativas”, dijo la fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, según el comunicado.

“Los distritos escolares deben cesar estos programas ilegales y restaurar las prácticas de empleo basadas en el mérito para el beneficio tanto de los estudiantes como de los empleados”, agregó.

