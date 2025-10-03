EE.UU. muestra a sus F-35 en Puerto Rico armados con bombas horas antes de anunciar destrucción de otro bote en el Caribe

Por German Padinger, CNN en Español

“Letalidad y combate”, comienza diciendo una publicación en X hecha este viernes por el Comando Sur de Estados Unidos que muestra, por primera vez desde el inicio de la crisis con Venezuela en el Caribe, a sus avanzados cazas F-35 desplegados en Puerto Rico.

La publicación del video ocurrió horas antes de que el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, anunciara también en X la destrucción de otro bote en el Caribe presuntamente cargado de drogas, dejando un saldo de cuatro muertos.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo”; dijo el secretario.

Hegseth no aclaró qué medios militares se utilizaron en este ataque.

Mientras la tensión entre EE.UU. y Venezuela sigue escalando. Al menos cuatro botes presuntamente cargados con droga han sido destruidos desde que Washington ordenó en agosto el despliegue de buques de guerra y aviones en el Caribe para una operación contra los cárteles de la droga, a los que considera -sin aportar pruebas- vinculados al Gobierno del oresidente Nicolás Maduro. Venezuela niega estas acusaciones y considera en cambio que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen en el país.

“Los Marines cargan munición en los cazas F-35B Lightning II del cuerpo de Marines durante un entrenamiento en el Caribe. Las fuerzas estadounidenses están desplegadas en el Caribe para apoyar la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Defensa y las prioridades del presidente de Estados Unidos”, señala la publicación.

Y eso es precisamente lo que se ve durante el video de 47 segundos: personal de tierra carga diferentes sistemas de armas en un F-35B, que luego despega desde la antigua base Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico.

No es el primer video sobre las fuerzas estadounidenses en Puerto Rico que publica el Comando Sur: el jueves mostraron al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, parte del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, y el miércoles a la infantería de Marina en ejercicios.

Pero sí es la primera vez que aparecen los F-35, que arribaron a mediados de septiembre y constituyen el elemento de armas más avanzado que participa del despliegue, y el diablo está en los detalles.

En las imágenes puede verse lo que parece ser la carga de tres sistemas de armas en el F-35: dos misiles aire-aire y una bomba guiada, lo que adelanta que esta aeronave en particular cuenta con una configuración destinada al ataque a tierra.

Los misiles aparecen identificados en el video como los AIM-9X Sidewinder, que según la Fuerzas Aérea de Estados Unidos cuentan con un sistema infrarrojo de guiado de corto alcance, y los AIM-120 AMRAAM de mediano alcance y guiados por radar. Ambas son armas diseñadas para el combate aéreo y el derribo de otras aeronaves.

Mientras que la bomba que aparece en las imágenes está identificada como una BLU-111 C/B de 500 libras (unos 226 kilogramos) junto a un sistema JDAM que, según la Fuerza Aérea, la transforma en un arma guiada de precisión.

El jueves el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció que el sistema de defensa áerea del país había detectado cinco aviones de combate de EE.UU. volando a 75 kilómetros de la costa venezolana.

“Nunca habíamos visto este despliegue de aviones, que sabemos que están estacionados en Puerto Rico, de la clase F-35”, dijo Padrino López.

CNN ha contactado tanto con el Departamento de Defensa de EE.UU. como con el Ministerio de Defensa de Venezuela para obtener comentarios sobre el presunto vuelo de los F-35 cerca de Venezuela, pero no ha tenido aún respuesta.

Semanas atrás Venezuela hizo su propio alarde de medios militares al mostrar a sus cazas de fabricación rusa Sukhoi-30 armados con misiles antibuque, mientras las tensiones en el Caribe, y en redes sociales, no parecen ceder.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.